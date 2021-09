Il teatro riparte sognando

Un anno fa, nonostante i dati dei contagi fossero all’apparenza più rassicuranti, il teatro non sapeva darsi una data di avvio. Sappiamo come è andata: stagioni presentate in forma parziale, poi interrotte e tutto rimandato all’estate che abbiamo vissuto, la più ricca di appuntamenti. La stagione 2021-22 sarà diversa perché la situazione è cambiata e stanno arrivando le prime anticipazioni e cartelloni completi, o quasi.



IL CIRCUITO. Dopo aver portato in scena 200 spettacoli dal 13 maggio, data di riapertura, a fine agosto, l’Ert Fvg riparte con una sala in più, quella di Muggia, per un totale di 28 stagioni. Tra i nomi anticipati nelle scorse settimane, Simone Cristicchi, Oblivion, lella Costa, Giovanni Vernia… “Il nostro messaggio – spiega il direttore Renato Manzoni – finora è stato ‘noi ci siamo’: abbiamo recuperato tutto, chiuso le stagioni sospese del ‘19-’20 e ripartiamo fiduciosi, pur con qualche incognita. Alcune sale sono esaurite in abbonamento, quindi avremo doppie repliche e biglietti per ogni eventualità, ma contiamo sulle vaccinazioni”. “Questo – prosegue Manzoni - è un settore che ha pagato e pagherà, perché la ripartenza non sarà immediata. Ci sono diffidenze da superare, gente da convincere dopo l’estate, ma siamo ottimisti sul pubblico fidelizzato. Le produzioni sono solo in parte quelle programmate l’anno scorso: da gennaio saranno tutti spettacoli nuovi e cerchiamo di superare anche le paure dei produttori. Lo spettacolo è ‘dal vivo’ e così deve essere, per far lavorare tutto l’indotto e far riprendere l’intero settore”.



LE PRODUZIONI.

LA STRUTTURA.

Un anno fa, il Css Teatro stabile di innovazione del Fvg aveva lanciato la formula ‘365 giorni l’anno’ e la stagione delle ‘fioriture’ dovute alle nuove forme di aggregazione., in attesa di celebrare il quarantennale nel 2022, ha in serbo tante proposte e progetti, novità italiane e europee, produzioni e coproduzioni, performance, esiti di residenze artistiche, teatro partecipato ed esperienze immersive. Dal progetto conDominio/Udine che ha aperto la stagione il 24 e prosegue fino al 26 settembre, nei quartieri di Udine, al nuovo Earthbound ovvero le storie delle Camille di Marta Cuscunà, da Nel mezzo dell’inferno a Kafka e la bambola viaggiatrice all’Orestea e Every Brilliant Thing (Le cose per cui vale la pena vivere), sono tante le novità post-pandemia. “Da settembre a dicembre – spiega, una delle co-direttrici artistiche - riusciremo a vedere tante creazioni che hanno dovuto attendere un tempo più lungo, dilatato. Le nuove Fioriture sono risultato di processi di produzione più complessi, di progettualità che abbiamo dovuto ‘proteggere’ in questo tempo che ci ha separati e fermati.che rifiuta la semplificazione per una complessità che ci ha fatto stringere nuove alleanze, perché mai come ora è importante ‘fare legami’ con chi è interessato al tuo lavoro”.che punta su una stagione ‘normale’ che aiuti a riaccendere il contatto con noi stessi e riporti alla dimensione della bellezza.: 26 di prosa e il resto di musica e danza, con prevendite aperte per le anteprime (La bottega del caffè con Michele Placido l’8 ottobre e l’Orchestra della Svizzera Italiana il 31) e i vari Franco Branciaroli, Nancy Brilli, Elio, Marina Massironi, Glauco Mauri, Eros Pagni…“Abbiamo lavorato sodo - sottolinea il presidente della Fondazione Teatro Nuovo,- per poter presentare la stagione nella sua integrità. Anche se con prudenza, vogliamo festeggiare questo traguardo con il nostro pubblico, vero motore di tutte le nostre azioni. C’è stato un lungo momento in cui ci siamo disconnessi dalla parola ‘normalità’, ma”.