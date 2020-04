Il Teatro Stabile del Fvg presenta 'Teatro da Casa'

Dal 14 aprile il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia avvia una nuova iniziativa per arricchire le proposte che, con l’hashtag #theshowwillgoon, dedica al pubblico attraverso i propri canali social ed il web in queste settimane.



Se da un lato la “Tournée Digitale” concertata con gli altri Stabili del Nord Est permette di godere di piacevoli weekend di teatro, con l’offerta in streaming da venerdì a domenica, di applauditi spettacoli di produzione, si inizia ora a riallacciare un dialogo con gli attori, amati, applauditi, e che da troppo tempo gli spettatori non possono ammirare in palcoscenico. Ma viste le circostanze, perché non incontrarli... a casa?



Ecco dunque l’iniziativa “Teatro da Casa”, che assicurerà da martedì 14 aprile un’opportunità davvero inconsueta: i protagonisti delle nostre stagioni, invitano il pubblico ad entrare a casa loro, e chi dal divano del salotto, chi dalla propria cucina, regalano agli spettatori piccoli momenti di teatro, una poesia, una canzone, una sorpresa o magari semplicemente un saluto.



Video di pochi minuti, spontanei che, con cadenza quotidiana, alle ore 19, passeranno su Facebook e Instagram tenendo vivo il nostro amore per tutto ciò che è teatro.La scaletta regalerà molte sorprese: si parte con il triestino Andrea Germani, talentuoso componente della Compagnia Stabile, cui seguirà un ricco carnet di interpreti della Prosa, fra cui Maddalena e Giovanni Crippa, Emanuele Fortunati, Peppino Mazzotta, il regista Marco Lorenzi con il gruppo del Mulino di Amleto, Maria Grazia Plos, Filippo Borghi e molti altri... E poi i Piccoli di Podrecca, e naturalmente non potrà mancare qualche protagonista degli eventi, dei musical, della danza.Gli appassionati sono avvertiti dunque: ogni giorno alle 19. L’appuntamento è sui profili Facebook e Instagram del Rossetti, per scoprire insieme quali autori, quali pagine, quali melodie verranno interpretate dai nostri attori, felici di donare un po’ di “Teatro da casa” in attesa di rincontrarci sotto le stelle del Politeama.#IlRossetti #theshowwillgoon #teatrodacasa