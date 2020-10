Il Teatro stabile sospende gli spettacoli

Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia sospende gli spettacoli in programma da domani - 26 ottobre - al 24 novembre, in ottemperanza al Decreto Ministeriale odierno, per contrastare e contenere la diffusione del COVID-2019 su tutto il territorio nazionale.



Sono dunque sospesi il concerto di Remo Anzovino, in programma domani, 26 ottobre, ed i successivi “Cabaret Sacco & Vanzetti”, “The Piano Man”, “West End Session”, “Ludwig - La musica del silenzio”, “Locke”, “Tu che mi fai”, “Music All”.



A breve il Teatro Stabile fornirà tutte le informazioni sulle nuove date in cui saranno riprogrammati tali spettacoli.