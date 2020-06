Il Teatro Verdi di Trieste riprende l’attività

La Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste ha ripreso l’attività musicale con le proprie compagini artistiche impegnate, in varie configurazioni, nelle prove per una serie di concerti la cui fruizione per il pubblico sarà garantita principalmente attraverso la diffusione sui vari canali digitali.



Il primo appuntamento è programmato per la giornata dedicata alla Festa della Musica, domenica 21 giugno: l’Orchestra e il Coro diretti dal Maestro Paolo Longo si esibiranno in un ampio programma di sinfonie dalle opere liriche di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini. Il Teatro Verdi di Trieste è impegnato al massimo per riprendere il contatto con il proprio pubblico, nel rispetto di tutti i protocolli anti corona virus.