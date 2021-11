Il Teatro Verdi Gorizia inaugura la stagione tra farsa e noir

La storia in equilibrio tra farsa e noir è quella ben conosciuta grazie al film cult diretto da Frank Capra nel 1944, mentre lo spettacolo teatrale è ispirato liberamente alla prima regia teatrale di Mario Monicelli: ad aprire la stagione artistica 2021/2022 del Teatro Verdi di Gorizia sarà sabato 13 novembre alle 20.45 lo spettacolo di Prosa Arsenico e vecchi merletti, in cui Geppy Gleijeses dirige due monumenti del teatro italiano, Anna Maria Guarnieri e Rosalina Neri. Lo spettacolo è appunto tratto dal capolavoro della commedia brillante a stelle e strisce, definito dal New York Times “così divertente che nessuno lo dimenticherà mai” del drammaturgo americano Joseph Kesselring, di cui mantiene inalterata la carica sovversiva resa celebre dalla pellicola interpretata da Cary Grant. Per l’acquisto dei biglietti per la prima, e per gli altri sei spettacoli in cartellone tra novembre e dicembre, la biglietteria di via Garibaldi 2/a (tel. 0481-383601) è aperta da lunedì a sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, con chiusura nei festivi. La vendita dei biglietti per gli stessi sette spettacoli è attiva anche sul circuito Vivaticket.



Le altre fasi della vendita di biglietti e abbonamenti

I sette spettacoli in cartellone nel 2021

Dal suo debutto a Broadway nel 1941, Arsenico e vecchi merletti non ha mai smesso di intrattenere il grande pubblico grazie al suo insuperabile dinamismo e a una tessitura di gag irresistibili. La vicenda, che è concepita come un congegno a orologeria dai tempi comici serrati, ruota attorno alla grottesca normalità con cui le sorelle Abby e Marta, amabili zitelle di Brooklyn, avvelenano i propri malcapitati pensionanti per pura pietà filantropica con vino di sambuco all’arsenico. Ad aiutarle un fratello convinto di essere Theodore Roosevelt, che seppellisce i cadaveri in cantina. Deciso a porre fine al folle disegno criminale, il nipote Mortimer, celebre critico teatrale fresco di nozze, riuscirà solo dopo una serie di equivoci e colpi di scena a farle internare in manicomio. Gleijeses nell’allestimento di Monicelli prese parte nei panni di Mortimer Brewster, e ora ne raccoglie il testimone riproponendo dopo quasi trent’anni questa celebre black comedy. La Neri, storica interprete strehleriana con La grande magia di De Filippo e Il campiello di Goldoni, sostituirà per questa stagione Giulia Lazzarini impossibilitata a tornare nei panni di Abby.“È difficile catalogare, inserire in un genere Arsenico e vecchi merletti – afferma Geppy Gleijeses –. Non è una farsa macabra, né una satira del giallo. Appartiene certamente a una tipologia di commedia da noi poco praticata. Un congegno di alta precisione, una meccanicità che si sublima nella genialità, nell’ebrezza di un gioco tenuto costantemente sul limite del funambolismo. Poi potremmo fare discorsi molto più alti sul concetto qui esasperato di eutanasia (le ziette scelgono le loro vittime tra gli anziani abbandonati) e sarebbe del tutto lecito. Ma noi vogliamo pensare all’Arsenico che da Cary Grant in poi abbiamo conosciuto, a quella commedia che le truppe americane adottarono come antidoto alla paura della morte nella Seconda guerra mondiale. Nel 1992, ebbi la sfacciataggine di telefonare a Mario Monicelli per proporgli la regia di Arsenico e vecchi merletti. Era la sua prima vera regia teatrale e fu l’inizio di un grande sodalizio. Lo spettacolo fu uno straordinario successo. E a Mario voglio dedicare questa nostra impresa”.Da lunedì 15 novembre a sabato 27 novembre si passerà agli abbonamenti per gli spettacoli del 2022. Gli abbonati della Stagione 2019/2020 potranno confermare gli abbonamenti di Prosa, Musica e balletto, Eventi, Fedeltà 2 e 3, Off Box. Proseguirà inoltre la vendita dei biglietti per gli spettacoli del 2021. Sia biglietteria che botteghino saranno aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.Da lunedì 29 novembre a mercoledì 1 dicembre gli abbonati delle stagioni 2019/2020 e 2020/2021 potranno richiedere di cambiare posto. In questa fase anche gli abbonati a Eventi Smile, Eventi Arte, Eventi Musical Family Show, Eventi International Ballet, 3Stelle e Young delle Stagioni 2019/2020 e 2020/2021 potranno acquistare una nuova tipologia di abbonamento, ovviamente secondo le disponibilità di posti.I nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti da sabato 4 dicembre.I biglietti singoli per gli spettacoli del 2022 saranno invece in vendita da lunedì 13 dicembre. Da martedì 14 sarà attiva anche la vendita sul circuito Vivaticket.I carnet saranno in vendita da lunedì 3 gennaio 2022.Nelle giornate di svolgimento degli spettacoli i biglietti saranno acquistabili in botteghino dalle 20 fino a inizio spettacolo.L’inaugurazione della stagione sarà sabato 13 novembre con lo spettacolo di Prosa Arsenico e vecchi merletti. Giovedì 9 dicembre un classico: Liolà di Luigi Pirandello, in cui un don Giovanni senza morale scombussola l’apparentemente morigerata società in cui si muove. A interpretarlo Giulio Corso, con la partecipazione di Enrico Guarneri.La MM Contemporary Dance Company, compagnia di danza contemporanea diretta dal coreografo Michele Merola, nata nel 1999 come centro di produzione di eventi e spettacoli e come promotrice di rassegne e workshop con l’obiettivo di favorire scambi e alleanze fra artisti italiani e internazionali, martedì 23 novembre porterà a Gorizia Bolero/Gershwin Suite. Venerdì 3 dicembre con Canzone per te si renderà omaggio a Sergio Endrigo: in scena Simone Cristicchi e la Fvg Orchestra diretta dal maestro Valter Sivilotti. Les nuits barbares, ou les premiers matins du monde, in scena martedì 14 dicembre, è un’opera dedicata al tema dell'origine della cultura mediterranea, un lavoro definito dalla stampa internazionale spettacolare, sublime, e superlativo. Con questo spettacolo, il coreografo franco-algerino Hervé Koubi ha concepito un gioiello che unisce la potenza ipnotica della parata da guerra e la precisione di un balletto classico e affronta la paura ancestrale del barbaro, portando agli occhi del pubblico ciò che di più affascinante c’è nell’incontro fra culture e religioni.Domenica 28 novembre sbarcherà al Verdi Il Gruffalò, spettacolo musicale per famiglie, mentre domenica 19 dicembre contribuiranno all’atmosfera di festa Gli elfi di Babbo Natale del Fantateatro.