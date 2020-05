Il Teatrone lancia i podcast 'Prima del concerto'

A due giorni dall’esordio di TeatroUdine.tv, la nuova web tv del Giovanni da Udine, arriva ora il momento di un’altra importante novità: ogni martedì e sabato, alle 18, si potranno infatti ascoltare su www.teatroudine.it i podcast di Prima del Concerto, le fortunate conferenze dedicate ai grandi capolavori della musica classica che dal 2017 affiancano le stagioni sinfoniche del Teatro Nuovo.



I contributi di appassionati divulgatori, musicologi ed esperti di chiara fama – Maurizio Biondi, Don Alessio Geretti, Gianni Ruffin e Alessandro Solbiati – saranno dunque disponibili su podcast e accessibili a tutti, per condividere con una platea ancora più allargata la passione per la grande musica sinfonica.



Da Mahler a Richard Strauss, da Mozart a Beethoven a Čajkovskij e Bach, sono 17 gli interventi di approfondimento proposti. Aprire la serie spetterà al musicologo e saggista Maurizio Biondi che ci guiderà in un viaggio musicale avvincente nel cuore di un’opera densa fino alla vertigine di contenuti estetici, storici, esistenziali e compositivi: la Quinta Sinfonia di Gustav Mahler, eseguita per la prima volta nel 1904 a Colonia.



Come per la web tv, anche i podcast potranno essere ascoltati in qualsiasi momento sempre collegandosi al sito www.teatroudine.it e saranno arricchiti nel corso del tempo di altri nuovi interventi collegati alla grande musica sinfonica e al teatro di prosa.