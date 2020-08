Il Tomadini piange la scomparsa della professoressa Claudia Tauri

Lutto a Udine per la scomparsa della professoressa Claudia Tauri. Il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, il direttore dell'ufficio di ragioneria, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, tutti i colleghi e tutti gli allievi del Conservatorio di Musica “Jacopo Tomadini” di Udine si stringono con affetto ai familiari e ricordano con commozione la bontà, il sapere e la costante dedizione al lavoro della professoressa Claudia Tauri, mancata improvvisamente all’affetto dei suoi cari, mercoledì 13 agosto.

In seguito agli studi di composizione, al diploma in pianoforte e alla laurea in lettere ha prestato servizio presso il conservatorio di Udine dal 1986 al 1993, per poi ritornare nel 1994, formando fino ad oggi generazioni di studenti nello studio della lettura e della scrittura della musica, della teoria e del dettato musicale. È stata recentemente a capo della scuola di teoria, ritmica e percezione musicale e da tre anni era consigliere accademico.

Se ne ricorda in particolare l’estrema generosità, che si esprimeva non soltanto nella totale offerta di sé e della propria conoscenza nell’insegnamento, ma anche nelle numerose azioni benefiche a cui si dedicava, educando con la sua caratteristica modestia contemporaneamente al bello e al bene.

La salma sarà esposta a bara chiusa presso l'obitorio dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine martedì 18 agosto, dalle 8 alle 17; sempre presso l’obitorio verrà data la benedizione mercoledì 19 alle ore 10.30 e il corteo funebre partirà da lì per il cimitero di Paderno.