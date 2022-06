Il trio comico Marco e Pippo a Lignano

Dopo i sold out al Gran Teatro Geox di Padova con più di 10.000 spettatori, i video comici sui social con più di 130mila follower, l’esperienza della sketch comedy Zio Ueb e della striscia video Sensaltro Show, il trio comico Marco e Pippo (composto dai talentuosi Marco Zuin, Filippo Borille e Gaetano Ruocco Guadagno) annuncia le date estive del suo esilarante spettacolo “Finalmente Live” che toccherà anche il Nord Est. E sabato 6 agosto (ore 21:30) farà tappa all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro.

“C’è voglia e c’è bisogno di ridere! Da sempre il nostro desiderio è stato quello di portare gioia nel modo più semplice e spontaneo che conosciamo: ridere insieme dei nostri pregi e difetti, a partire dalle situazioni del nostro quotidiano, in modo che ridendo dei nostri personaggi impariamo un po’ a ridere anche di noi stessi. Ci è mancato molto lo spettacolo dal vivo e non vediamo l’ora di ritornare nelle piazze a vivere insieme al pubblico due ore di spensieratezza, in un viaggio comico in cui cambiare pensieri e alleggerire il cuore”.

“Finalmente Live! Estate 2022” è uno spettacolo brillante, ritmato e sorprendente, a riconferma dell’importante crescita dei tre artisti. Sul palco una serie di sketch esilaranti, sempre attualizzati, con protagonisti nuovi personaggi come Jean Piere conle sue acconciature “wow”, Alberigo Fuffa nella sua celebre rubrica “Quasi Famosi” e con gli storici personaggi del trio: Duilio e Ines in perenne terapia di coppia, Vianeo da Mestre nei panni dell’addetto alla security, Maci e i suoi colloqui di lavoro, Elsa e i suoi appuntamenti improbabili, le disavventure del nonno Eligio e la badante fino all’amatissimo assessore Ciano Contin.

Lo spettacolo è proposto in versione teatrale, con posti seduti e numerati, biglietti in prevendita nei circuiti Ticketmaster e Ticketone con prezzi a partire da 25 euro + DP.