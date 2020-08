Il trio Fade Ou3 in concerto ad Aiello del Friuli

Concerto, venerdì 28 agosto, alle 20.45, ad Aiello del Friuli presso lo Spazio Arena di via Marconi (in caso di maltempo, il concerto si terrà la sera successiva).



Si tratta del nuovo lavoro del trio jazz "Fade Ou3", composto da Giulio Scaramella al pianoforte, Pietro Spanghero al contrabbasso e Daniele Furlan alla batteria.

Il trio è attivo da più di dieci anni, ha alle spalle la pubblicazione di due CD e presenta ora un nuovo spettacolo intitolato "Music Off".



E' uno spettacolo divulgativo che prevede l'esecuzione di brani musicali del repertorio classico rivisitati in chiave jazzistica.

All'interno dello spettacolo l'esecuzione dei brani viene introdotta e accompagnata da spiegazioni che contestualizzano storicamente e stilisticamente le musiche proposte e, soprattutto, ne offrono una chiave interpretativa e ne spiegano la prassi esecutiva; il tutto con un tono leggero ed un linguaggio accessibile ai non addetti ai lavori.