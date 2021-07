Il Trio Ovidius in concerto a Villa di Toppo Florio

Dopo i successi raccolti nell'Isontino, scenario di ben quattro appuntamenti della rassegna, il festival Enoarmonie dell'Associazione musicale Sergio Gaggia fa tappa per la prima volta a Buttrio, nella splendida cornice di Villa di Toppo - Florio, dove domani, domenica 4 luglio, alle 19 si potrà ascoltare il Trio Ovidius in "...di addii e lontananze...", un viaggio sentimentale nella musica vocale e strumentale tra '800 e '900. La soprano Jolanta Staelyte, Gaetano Di Bacco, uno dei migliori sax italiani, e il pianista Guido Galterio eseguiranno musiche di Tosti, Puccini, Mercadante, Rossini, Rachmaninov, Glinka, Tchaikovsky, Borodin, Singelee, Rodrigo, Iturralde e Nin. Il ruolo di enorelatore spetterà a Marco Boccitto, conduttore su Radio 3 Rai de "L'idealista", che metterà in correlazione le caratteristiche delle tre grandi tradizioni musicali e vocali del programma - l'italiana, la russa e la spagnola - con i vini proposti in degustazione, dell'azienda Petrucco. E' richiesta la prenotazione, al numero 329 0966910 o alla mail silvia.assgaggia@gmail.com. Ingresso al costo di 12 euro, 10 per i soci Gaggia e Slowfood e per gli allievi del Conservatorio.