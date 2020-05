Il Vecchio Continente patria del cinema horror

Giovedì 21 maggio nuovo appuntamento con Chiacchiere per Visionari: alle ore 18.00, in diretta sul canale Instagram del Visionario (@Visiopics) Luca Censabella proseguirà la sua panoramica sull’horror contemporaneo, questa volta concentrandosi sulle produzioni europee!



Dopo aver passato ai raggi x le nuove piste del prestige horror americano, la nuova diretta del Visionario sbarca nel Vecchio Continente per una vera e propria mappa delle produzioni europee, alla scoperta delle correnti e delle migliori opere horror degli ultimi anni. Tra frequentazioni festivaliere e lauti incassi, il cinema europeo gode di ottima salute e sa ancora confezionare prodotti unici che si distinguono per stile e originalità rispetto alle produzioni massive. Tra streghe, brutali serial killer, cannibalismo e oscure presenze; tra metafore politiche e sociali, l’Europa è il regno dell’horror più originale di questi anni!



La video-conversazione sarà come sempre aperta ai commenti di tutti gli igers e verrà poi salvata sulla IGTV del Visionario.