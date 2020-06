Il Verdi di Trieste festeggia riaprendo le sue porte al pubblico

Dopo il lungo blocco totale di ogni manifestazione e la cancellazione di tutti gli spettacoli e concerti già programmati, in conformità alle disposizioni anti covid19, la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste riprende la propria attività artistica che nel corso dell’estate dal 21 giugno al 7 agosto 2020, si svilupperà in un programma di 13 concerti.



Domenica 21 giugno 2020 il Teatro Verdi di Trieste dedica alla Festa della Musica un grande concerto con le più note sinfonie e brani corali dalle opere liriche di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini e Antonio Vivaldi. Il concerto, con l’Orchestra e il Coro della Fondazione, sarà diretto dal M° Paolo Longo.

Protagonisti di questa intenso ciclo musicale l’Orchestra e il Coro della Fondazione impegnati in formazioni di diversa composizione. I programmi musicali, tutti di grande fascino, spaziano dalle grandi sinfonie e cori di compositori italiani a Wagner, dal repertorio classico russo a quello d’Operetta, dalle pagine più delicate di Grieg, Elgar, Bizet, alla Petite Messe Solennelle di Gioachino Rossini dove spiccano solisti quali Daniela Barcellona, Antonino Siragusa, Abramo Rosolen e Giulia Della Peruta.



Il Teatro Verdi di Trieste con questo intenso programma intende intraprendere un percorso di ritorno alla normalità e venire incontro alle aspettative del suo pubblico che, in questi mesi di lock-down, in più modi, ci ha fatto partecipi del suo grande affetto per il nostro Teatro, manifestando una sincera attesa per rivivere quelle emozioni che solo le rappresentazioni dal vivo possono offrire.

Tutti i concerti si svolgeranno in Teatro nei limiti e nel rispetto di tutti i protocolli vigenti per la protezione dei lavoratori e del pubblico che potrà assistere dal vivo nel limite massimo di 200 spettatori ad ogni esecuzione. Sei dei concerti, nel quadro di Trieste Estate, saranno fruibili anche su Tele 4 in prima serata.



La biglietteria del Teatro Verdi sarà aperta da domani mercoledì 17 giugno con orario 9-13. Tutte le informazioni sono disponibili sul nostro sito web www.teatroverdi-trieste.com