Il viaggio riprende pensando al domani

Si intitola Il viaggio continua la nuova stagione della Fondazione Bon di Colugna, che dopo il lungo stop forzato riprende la sua strada, guardando soprattutto a una parte di pubblico che per quasi due anni ha perso il contatto col teatro nella fase più importante della propria vita: i giovani. “Non solo quest’anno, ma anche i prossimi – promette il direttore artistico Claudio Mansutti -, il focus sarà puntato molto su di loro, ignorati da tutti e in primis dalle istituzioni. La programmazione ha un occhio di riguardo per le nuove generazioni, specie nel progetto Giovani per giovani: tre domeniche gratis, per gli studenti e non solo, con giovani talenti e professionisti e un tragitto guidato all’ascolto per riattivare tutto”.

A iniziare la stagione musicale, il 4 novembre al Palamostre di Udine (“molti hanno paura anche dopo l’apertura al 100%, quindi per evitare il tutto esaurito al ‘Bon’ abbiamo cercato anche altre sale”), le Follie Sinfoniche dell’Ensemble Janoska, un quartetto tzigano che incide per la Deutsche Grammophon, in dialogo con la Fvg Orchestra.

ll 13 dicembre Il viaggio di Dante, le impressioni di Liszt con Alex Trolese, Luigi Carroccia e Flavio Moscatelli, il 28 gennaio il duo Widmann Varjon, l’8 febbraio il ritorno ad un’importante abitudine, il concerto di Grigorij Sokolov in unica data regionale, poi la Schubertiade, il Ricordo di Pendereckie e la Fvg Orchestra diretta dal pianista Alexander Lonquich.

La programmazione del cartellone di prosa, in collaborazione con l’Ert, vedrà il debutto il 17 novembre al Bon di Colugna con Guarnerius. A seguire, Malacarne, Tutti su per terra dei Papu, Il muro trasparente, delirio di un tennista sentimentale del nuovo direttore dello Stabile Fvg, Paolo Valerio, e Dizionario Balasso.