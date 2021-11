Il #viailsipariotour2021 dei Sonohra fa tappa al Capitol di Pordenone

Sabato 27 novembre la penultima tappa del #viailsipariotour2021 dei Sonohra farà tappa al Capitol di Pordenone. Il duo veronese, composto dai fratelli Luca e Diego Fainello (in foto), si esibirà in un live coinvolgente ed energico, tra sonorità pop, rock, folk, indie e latine, incentrato sui grandi successi del passato, come “L’Amore” (con cui trionfò nella Categoria Giovani a Sanremo 2008), “Love Show” e “Si chiama libertà”, eseguiti in nuovi arrangiamenti.

La tournée, che ha preso il via con la data zero del 22 luglio scorso al Teatro del Tempio di Modena, ha portato Luca e Diego ad esibirsi in teatri e locali di tutta Italia, in uno spettacolo completamente autoprodotto e anticipato a maggio dall’uscita radiofonica del loro ultimo singolo, “Arizona”. Artisticamente attivi dal 2005, i Sonohra nel corso degli anni si sono esibiti sui palchi italiani più prestigiosi, compreso quello di Sanremo, ottenendo numerosi riconoscimenti.

“Data dopo data abbiamo riscoperto in questi mesi l’emozione del poterci di nuovo esibire davanti al nostro pubblico: un segnale positivo per la ripresa della musica live” commentano Luca e Diego che hanno deciso di fare un regalo ai loro fan che saranno presenti al concerto al Capitol: “Abbiamo pensato di cogliere l’occasione di questa penultima tappa del #viailsipariotour2021, che coincide con il compleanno di Diego, per estrarre a sorte tre dei biglietti che saranno acquistati e far vivere a tre nostri fortunatissimi fan l’emozionante esperienza del backstage prima di salire sul palco del Capitol”.

Le prevendite per il concerto di sabato 27 novembre al Capitol di Pordenone sono aperte su www.liveticket.it/sonohra.