Il vincitore del Premio Venezia 2019 apre Armonie in Città

Dal 28 luglio, prende il via la rassegna Armonie in Città, inserita nel cartellone di UdinEstate e organizzata dalla Fondazione Luigi Bon con il sostegno del Comune di Udine.

Anche quest’anno l’ormai tradizionale appuntamento udinese del martedì accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale, non solo tra i più grandi compositori classici, ma anche in alcune delle chiese più suggestive di Udine. A cambiare dunque non sarà solo il titolo, ma anche il luogo, che ogni settimana vedrà protagonista una chiesa della città.



Ad aprire la rassegna, il 28 luglio nella Chiesa di S. Giacomo Apostolo a Udine sarà il giovane e talentuoso pianista Elia Cecino artista in residenza della Fondazione Luigi Bon. Appena diciannovenne, è già vincitore di un numero impressionante di concorsi nazionali e internazionali, affermandosi definitivamente nel 2019 grazie alla vittoria del prestigioso Premio Venezia.



Per la serata udinese si esibirà con due brani di Chopin: il Rondo op. 16 dedicato a Caroline Hartmann, allieva prodigio del Maestro morta prematuramente e la Sonata n. 2 op. 35 celebre per il suo terzo movimento noto come Marcia funebre. A seguire di L. van Beethoven la Sonata n. 22 op. 54 caratterizzata da soli due movimenti e la pirotecnica Sonata n. 7 op. 83 di S. Prokof’ev.I concerti inizieranno alle 20:45, ma quest’anno il pubblico dovrà prenotare il proprio posto su www.fondazionebon.com (entro le ore 13:00 del giorno del concerto). L’ingresso è libero con poche e semplici regole da seguire per vivere la musica dal vivo in tutta sicurezza.La rassegna, realizzata con il sostegno della Regione FVG, Mibact, CiviBank, Ert FVG e Studio Deriu, vede come protagonisti musicisti di chiara fama e tutti italiani, a conferma dell’iniziativa creata proprio dalla Fondazione Luigi Bon insieme a AIAM e AGIS dall’hastag #ARTISTITALIANI per sostenere i nostri connazionali sfavoriti professionalmente dal lockdown.Per tutte le informazioni, la biglietteria della Fondazione è contattabile dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:30 o tramite e-mail a biglietteria@fondazionebon.comNato nel 2001 a Treviso, Elia Cecino comincia lo studio del pianoforte a 9 anni con la prof.ssa Maddalena De Facci sotto la cui guida si diploma da privatista con 10 e Lode presso il conservatorio di Cesena nel 2018. Attualmente si sta perfezionando con Eliso Virsaladze presso la Scuola di Musica di Fiesole e con Andrzej Jasinski all’Accademia del Ridotto di Stradella. Vincitore del prestigioso Premio Venezia 2019, Elia si è affermato in Italia e all’estero in concorsi internazionali come il Pozzoli di Seregno, Casagrande di Terni, Schumann di Düsseldorf, Luciano Luciani di Cosenza, Città di Albenga, KrystianTkaczewski di Busko-Zdrój, Brunelli di Vicenza, Isidor Bajic di Novi Sad, Chopin di Budapest, Rosario Marciano di Vienna, Marco Bramanti di Forte dei Marmi. Si è proposto da solista con la Düsseldorf Symphony Orchestra, Sichuan Philarmonic Orchestra, Orchestra Antonio Vivaldi, Bacau Philarmonic Orchestra, JovenOrquestaLeonesa, FVG Orchestra, Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni of Empoli, Complesso d’Archi del Friuli e del Veneto, ConcentusMusicusPatavinus Orchestra, Orchestra San Marco of Pordenone.Dal 2014 Elia si esibisce con continuità in recital spaziando nel repertorio presso numerose sale Europee come il Teatro “G. Verdi” di Trieste, Teatro degli Industri di Grosseto, Odeo del Teatro Olimpico di Vicenza, Sala degli Affreschi della Società Umanitaria, Conservatorio di Bolzano, Villa Carlotta di Tremezzo, Sala dei Giganti di Padova, Società Letteraria di Verona, Palazzo De Nobili di Catanzaro, Casa della Musica di Cosenza, Palazzo Litta a Milano, Casa Mozart a Rovereto, Schloss Wolfsburg (Germania), Istituto di Cultura Italiano di Amburgo, PalatulCulturiiIași (Romania), Aula de Cultura de Murcia (Spagna), Teatro Thuillier di Caravaca de la Cruz, DvoranaGlasbeneŠole di Radovljica (Slovenia), Novi Sad (Serbia) per la WPTA, Grand Hotel Europa di Innsbruck (Austria). Nel 2016 ha preso parte a un tour di concerti che l’ha visto esibirsi in numerose località degli Stati Uniti. É stato tra i protagonisti della prima edizione italiana della trasmissione TV di Rai 1 “Prodigi - La musica è vita” a favore dell’Unicef. Sue interpretazioni sono state trasmesse da Rai Radio 3 e Radio Popolare. Allo studio del repertorio solistico Elia affianca un’intensa attività cameristica in duo e trio con archi con i quali frequenta il Masterclass di musica da camera presso la Fondazione Bon di Tavagnacco con la prof.ssa Federica Repini. Anche in formazione cameristica si è esibito in numerose rassegne concertistiche come “Estate Concertistica di Lamole” di Greve in Chianti, “Gioie Musicali 2018” ad Asolo, “Campus delle Arti” di Bassano, “I concerti del giovedì” del Circolo Generali a Trieste, “I concerti a Palazzo” per l’Ensemble Serenissima.