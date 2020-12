Il Visionario è on demand

È online la nuova sezione on-demand del Visionario: tanti titoli tra cui scegliere, da guardare senza alcun vincolo di orario. Basterà andare sul sito www.visionario.movie per trovare un ricco catalogo a disposizione, diviso tra le ultime novità, con il meglio del cinema europeo e internazionale degli ultimi anni, i grandi classici, e ovviamente la speciale sezione VisioKids dedicata ai più piccini!



Più di 70 i titoli disponibili, per accontentare i gusti di tutti. Dal biopic Gauguin, con Vincent Cassel nei panni del grande maestro del post-Impressionismo, alla commedia brillante Cosa resta della rivoluzione, dai documentari Letizia Battaglia - Shooting The Mafia e #Unfit - La psicologia di Donald Trump alle ultima novità del cinema italiano con Cosa sarà, la bella “commedia umana” di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart, a In un futuro aprile - Il giovane Pasolini, dedicato agli anni della giovinezza friulana del grande poeta. C’è anche uno spazio dedicato al Far East Film, con titoli come Burning - L’amore brucia del genio sudcoreano Lee Chang-dong e Il prigioniero coreano, omaggio a Kim Ki-duk, uno dei più lirici autori del cinema contemporaneo recentemente scomparso. Non posso mancare i grandi classici, con capolavori di Charlie Chaplin, Buster Keaton, Agnès Varda e del maestro giapponese Ozu, e per i più piccini tanti titoli per tutte le età, come La famosa invasione degli Orsi in Sicilia e I cinque Lionni!