Il Volo del jazz rinvia i concerti

Chiusa con successo – domenica - un’edizione “dei miracoli” di Jazz & Wine festival (evento di punta nella programmazione annuale), Circolo Controtempo è invece costretto a rinviare a data da destinarsi, in ottemperanza al nuovo Dpcm che ha disposto la chiusura dei teatri, i concerti della 16.edizione del Il Volo Del Jazz, che, dopo l’anteprima del 16 ottobre con il doppio concerto di Stefano Bollani, avrebbe dovuto prendere il via sabato 31 ottobre nel teatro Zancanaro di Sacile, alternando le punte di diamante del jazz italiano all’eccellenza dei jazzisti provenienti dall’estero a raccontare altri territori e culture.



Sospesi, dunque, Daniele Sepe che con lo special guest Hamid Drake era in calendario sabato e, a seguire, Francesco Cafiso 4et & Strings con l’Accademia Musicale Naonis (7 novembre 2020), Francesco Bearzatti Tinissima "Zorro" (14 novembre 2020), tutti allo Zancanaro di Sacile. Rinviati anche i due concerti che si sarebbero dovuti tenere nell’ambito della collaborazione fra Il Volo del jazz e la rassegna “Gli occhi dell’Africa”, uno a Cinemazero di Pordenone, Gabin Dabiré (19 novembre 2020) e uno a Sacile, Manu Katché “The Scope” (21 novembre 2020). Rimangono per ora in programma i concerti di sabato 28 novembre, “Cosmic Renaissance” del quintetto del trombonista Gianluca Petrella e il fuori abbonamento del 18 dicembre, alla Fazioli Concert Hall, con il pianista finlandese Iiro Rantala.



Sia i singoli biglietti che gli abbonamenti restano validi per le nuove date (gli eventi saranno riprogrammati non appena sarà possibile farlo), tuttavia chi è in possesso dei biglietti dei singoli concerti e desidera chiederne il rimborso riceverà nei prossimi giorni una comunicazione da parte di Vivaticket con le istruzioni. I possessori di abbonamento possono invece chiedere il rimborso scrivendo una mail a ticket@controtmepo.org, allegando la ricevuta di acquisto.“Non vediamo l'ora di rivedere il pubblico a teatro - dichiara la presidente di Controtempo- uno dei luoghi più sicuri e magici da frequentare e siamo vicini a tutto il mondo della cultura e dello spettacolo che di nuovo soffre. Da parte nostra siamo felici di avere portato un contributo importante con festival Jazz & Wine of Peace, che si è chiuso domenica fra Cormòns e il Collio. E che abbiamo organizzato rimodulando la capienza del Teatro e portandola a un terzo delle sedute, aumentando il distanziamento nelle cantine, sostituendo via via i concerti saltati per motivi logistici. Uno sforzo notevole che abbiamo compiuto perché le persone si devono sentire sicure nei luoghi di cultura: la sicurezza è indispensabile per fruire della cultura, che è indispensabile perché è aria fresca per i nostri polmoni. Non volevamo interrompere un cammino che percorriamo da 23 anni – prosegue - insieme a un territorio meraviglioso, che siamo contenti di essere riusciti a sostenere creando un indotto virtuoso. Grazie a Jazz & Wine of Peace abbiamo dato lavoro a tutta l'umanità che gravita nel mondo del jazz e della cultura, dai musicisti ai tecnici e tutti coloro che contribuiscono a realizzare per il festival e hanno goduto di una boccata di ossigeno alberghi, ristoranti e bar di Cormòns e del territorio. Avremmo anche potuto anticiparlo in estate ma non abbiamo voluto sovrapporci, per correttezza, ad altre realtà, scegliendo di affrontare le sfide del periodo nel rispetto scrupoloso delle normative”.