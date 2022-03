Il Volo torna a Palmanova

Grande ritorno a Palmanova, città patrimonio mondiale dell’umanità Unesco, per Il Volo, probabilmente ad oggi il trio vocale più famoso al mondo. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono pronti a emozionare nuovamente il pubblico del Friuli Venezia Giulia nell’appuntamento annunciato oggi in programma il prossimo 21 luglio (inizio ore 21.30) nella splendida Piazza Grande della città stellata con lo spettacolo “Il Volo Live in Concert”.

I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, evento inserito nella rassegna “Estate di Stelle”, saranno in vendita in presale per il fan club dalle 11 di martedì 22 marzo e in vendita generale dalle 11 di mercoledì 23 marzo sul circuito Ticketone. Info e punti vendita su www.azalea.it.

“Un graditissimo ritorno a Palmanova", ha commentato Giuseppe Tellini, Sindaco di Palmanova. "Tre ragazzi con una voce speciale che riescono a portare nel mondo la tradizione della canzone italiana, rendendola al contempo moderna e unica. Palmanova e Piazza Grande sono pronti ad accoglierli. Le loro canzoni sapranno riscaldare ed entusiasmare l’estate palmarina con il suo programma di eventi, che va dal rock internazionale alla canzone d’autore e che troverà sicuro gradimento in giovani o meno giovani”.

Con “Live in Concert”, Il Volo porterà sul palco i brani tratti del loro recente progetto tributo al Maestro Ennio Morricone, da cui è nato anche il disco “Il Volo Sings Morricone”, insieme ad altri successi che hanno caratterizzato la loro carriera fin dagli esordi. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto hanno iniziato la loro carriera giovanissimi, nel 2009, e la loro ascesa costante li ha portati a duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, a vincere il Festival di Sanremo a soli vent’anni, a riempire l’Arena di Verona e il Radio City Music Hall di New York, a raccogliere standing ovation nei tour in Europa, America e Giappone.

Fra i grandi concerti già annunciati nell’estate di Palmanova troviamo quelli delle star del gypsy punk mondiale Gogol Bordello (9 luglio) e del cantautore americano Ben Harper e Innocent Criminals (2 agosto). Si ricorda inoltre che il concerto del duo Venditti & De Gregori, originariamente in programma il 12 luglio, si terrà invece nella nuova data di domenica 24 luglio. Biglietti in vendita, info su www.azaleait .