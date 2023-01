Impressioni spagnole con Claudia Sevilla e Antonio Soria

A pochi giorni dalla straordinaria serata con Eduardo Delgado, che è stato accolto da un Palamostre gremito ed entusiasta, gli Amici della Musica di Udine si preparano ad accogliere due pianisti che ricameranno alla tastiera le emozioni e il carattere della loro terra. Claudia Sevilla e Antonio Soria arrivano al Palamostre mercoledì 25 gennaio alle 19.22 dal cuore della penisola iberica, con un programma dal titolo “Impressioni spagnole”.

Già da qui possiamo pregustare il contenuto squisitamente musicale dello stile che ha caratterizzato la musica del tardo romanticismo in Spagna, così come le influenze dei colori e dei ritmi che hanno ispirato artisti di tutta Europa. Il duo Sevilla-Soria ne incarna personalità e cultura: affiatati e carismatici, gli artisti presenteranno pagine di Joaquín Tadeo De Murguia, Joaquín Turina, Antón Garcìa-Abril e Xavier Montsalvatge, per concludere con la Rapsodia spagnola di Maurice Ravel (Prélude à la nuit, Malagueña, Habanera e Feria).

Claudia Sevilla, specializzata anche in fortepiano e musicologia, già docente alla École International de Musique et Danse di Casablanca, è attualmente titolare della cattedra di pianoforte, musica e arte scenica al Conservatorio di Albacete, in Spagna. Si esibisce con varie formazioni e in particolare con Antonio Soria, concertista e ricercatore, vincitore di numerosi concorsi internazionali e stimato didatta.

La rassegna degli Amici della Musica è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Fvg, della Fondazione Friuli e del Comune di Udine, grazie al sostegno della Bcc Banca di Udine, NordGroup e Abau Accademia Tiepolo, accanto alle già consolidate sinergie con Università di Udine, Ente Regionale Teatrale, Fondazione Renati, Società Filologica Friulana e Club per l’Unesco di Udine.