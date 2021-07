In arrivo la nona edizione del Pontebba Saxophone Festival

Giunto alla 9° edizione, il Pontebba Saxophone Festival, con la direzione artistica del noto saxofonista friulano Alex Sebastianutto, in collaborazione con la Banda del Santuario di Pontebba, il supporto del Comune di Pontebba e Carniarmonie presenta un’edizione estiva 2021 davvero travolgente.

Sarà un festival all’insegna dell’Internazionalità grazie alla presenza di Naomi Sullivan (Inghilterra), Vincent Dupuy (Francia), Javier Alloza (Spagna), Joshua Hyde (Australia/Francia), e il MAC Saxophone Quartet (Stefano Pecci, Luis Lanzarini, Valentino Funaro, Alex Sebastianutto), Marco Gerboni (Italia).

Durante l’intero weekend gli oltre venti allievi provenienti da tutta Italia avranno l’opportunità di confrontarsi con musicisti di levatura internazionale attraverso lezioni individuali e di gruppo. Oltre all’aspetto didattico, il Pontebba Sax Fest propone un cartellone ricco di eventi.

Venerdi 23 avrà luogo il primo concerto dedicato al saxofono supportato dall’elettronica in cui verranno eseguite musiche di J. Hyde, T.A. Vitali/J.D. Michat, Jacob TV e N. Resanovic.



Sabato 24 il MAC Saxophone Quartet si esibirà affiancato dagl’altri docenti, proponendo un programma variegato: W.A. Mozart, M. Marais, A. Part e P. Warlock (prenotazione consigliata dal sito www.carnairmonie.it )Domenica 24, a conclusione del Festival, sarà la Pontebba Saxophone Orchestra, formata dagli allievi partecipanti ai corsi, ad esibirsi proponendo un programma mozzafiato e due prime esecuzioni assolute scritte appositamente per questa formazione da Marianna Acito e Sebastiano Burelli.Tutti i concerti si terranno nel piazzale della Chiesa di S. Maria Maggiore alle ore 20.30, in caso di pioggia gli eventi si svolgeranno all’interno della Chiesa.Nel pomeriggio di sabato si terrà una conferenza didattica tenuta da Marco Gerboni e Joshua Hyde in cui verranno trattate le principali problematiche relative l’insegnamento del saxofono inoltre verrà presentato “Il Saxofono, Manuale”, libro scritto da Alex Sebastianutto e pubblicato dalla prestigiosa casa editrice DaVinci Publishing.Immancabile appuntamento sarà l’esposizione della storica ditta francese costruttrice di saxofoni Henri Selmer Paris, a cura di Vincent Dupuy.Tutta la manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid