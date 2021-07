In Carnia arriva il Festival Darte

Sono 15 i concerti, con visite guidate ed escursioni, comprese residenze di studio per giovani musicisti, a comporre la prima edizione della rassegna “Festival DARTE – Concerti diffusi in Carnia”, presentato oggi, 14 luglio, nel Comune di Arta Terme alla presenza dei rappresentati politici dei comuni coinvolti. Festival originale e nuovo che si terrà dal 20 luglio al 14 agosto nei Comuni di Arta Terme, capofila dell’iniziativa, Cercivento, Paularo e Zuglio. Partner, oltre a diversi enti regionali, anche la Società Dante Alighieri Comitato di Milano, l’Istituto Italiano di Cultura di Lubiana e di Monaco di Baviera.



Con la direzione artistica della nota flautista internazionale Luisa Sello, gli appuntamenti in programma, secondo una visione di tutela e promozione ed una forte sinergia con le comunità locali, porteranno il pubblico alla scoperta di luoghi noti e ignoti dei quattro comuni. Diversi concerti inoltre inaugureranno borghi e frazioni in cui fino ad ora non si sono mai realizzate particolari iniziative nei trinomi di musica, natura e storia. Località come Chiusini, Alzeri, Rivalpo nel Comune di Arta Terme, Dierico e Trelli nel Comune di Paularo, Sezza e Fielis nel Comune di Zuglio, oltre che nei paesi capoluogo. Visite guidate ed escursioni, con la collaborazione di Carnia Greeters che guiderà gli ospiti alla conoscenza di luoghi e leggende della tradizione carnica, si fonderanno con programmi musicali scelti, eseguiti da interpreti di fama in un proficuo incontro con giovani artisti locali, sullo sfondo dei gironi danteschi ad omaggiare l’anniversario del Sommo Poeta. Il primo dei concerti in programma è martedì 20 luglio alle ore 19 presso la Cjase da Int di Cercivento con la flautista carnica Orsola Banelli e l’attore Paolo Mutti per un programma tutto dantesco. “I cieli di Dante”, “Il Sentiero delle Agane, di San Martino, delle Fate”, “Il Pian delle Streghe”, sono i titoli programmatici che scandiscono la rassegna che si terrà nei sagrati di chiese antiche, pievi, musei, come La Mozartina di Paularo, votati anche alla conoscenza di maestranze d’artigianato tessile, come le mani esperte creatici degli scarpez, tra architetture, prati e giardini, sedi ospiti di rinomati ensembles, cori, artisti locali ed attori.



I concerti e le attività collaterali sono tutti ad ingresso libero nel rispetto delle norme di sicurezza covid. Per le escursioni scrivere a info@carniagreeters.it. Tutte le informazioni sul sito: