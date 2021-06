In Carnia torna l'appuntamento con Cinestate

Cinestate 2021: ritorna la rassegna cinematografica di proiezioni all’aperto. Sedici gli appuntamenti nel cartellone di “Cinestate”, la rassegna cinematografica di proiezioni all’aperto che, oltre agli incontri organizzati nel capoluogo, farà tappa nelle frazioni e anche ad Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis. Avventura, commedia, fantasia, animazione, thriller i generi delle pellicole selezionate così da abbracciare un pubblico ampio per questa 6^ edizione organizzata dal Comune di Tolmezzo in collaborazione con Carnix Project, il Nuovo Cinema David, le Consulte e associazioni frazionali e con la partecipazione dei Comuni della Conca tolmezzina. La rassegna intende coinvolgere un pubblico eterogeneo e creare momenti aggregativi e culturali e si svolgerà nel rispetto delle misure di prevenzione anti-Covid 19. L’ingresso è libero ed è ammesso a partire dalle 20.30 per consentire di completare la procedura di assegnazione dei posti a sedere in tempo utile per l’inizio delle proiezioni fissato alle 21.15.



“Riportiamo la magia del cinema all’aperto su tutto il territorio cittadino, con quattro proiezioni speciali nella piazza del capoluogo e toccando tutte le frazioni, creando così un coinvolgimento pensato davvero per tutta la città e ampliato ormai dallo scorso anno anche alla bella sinergia con gli altri comuni della Conca”. commenta l’assessore alla cultura e agli eventi di Tolmezzo, Marco Craighero. “Un percorso variegato ed eterogeneo che abbiamo realizzato guardando in primis ai più giovani e alle famiglie, ma non solo, unendo anche proiezioni d’essai e di diversi generi, e che caratterizzerà l’estate tolmezzina in attesa della riapertura autunnale del Cinema David. Un grande ringraziamento fin da subito ai tanti ragazzi e volontari che si son messi a disposizione per realizzare questi appuntamenti”.- giovedì 1° luglio - Cadunea “Pinocchio”- giovedì 8 luglio – Betania - “Remi”- martedì 13 luglio - Tolmezzo - “Il meglio deve ancora venire”- giovedì 15 luglio – Casanova – “Il drago invisibile”- martedì 20 luglio - Tolmezzo - “Il grande passo”- giovedì 22 luglio - Imponzo - “Attenti al gorilla”- domenica 25 luglio - Cavazzo Carnico “A un metro da te”- giovedì 29 luglio - Illegio - "Il viaggio di Arlo"- domenica 1° agosto- Amaro - “Qualcosa di straordinario”- martedì 3 agosto - Tolmezzo - “The Farewell”- giovedì 5 agosto - Fusea - “Monster University”- sabato 7 agosto - Verzegnis - “Joker”- giovedì 12 agosto - Cazzaso - “Il Ggg”- giovedì 19 agosto - Caneva - “La Mélodie”- martedì 24 agosto - Tolmezzo - “Un divano a Tunisi”- giovedì 26 agosto - Terzo - "Il piccolo Yeti”In caso di maltempo le proiezioni in piazza XX Settembre a Tolmezzo saranno annullate così come quelle a Casanova e a Imponzo; garantite invece anche in caso di condizioni meteo sfavorevoli tutte le altre date sia nelle frazioni di Tolmezzo sia nei Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis.Tutti i dettagli e i trailer dei film in programma su www.comune.tolmezzo.ud.it. Per informazioni: Ufficio cultura del Comune - 0433 487961 - cultura@com-tolmezzo.regione.fvg.it.