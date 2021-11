In Cattedrale a Udine torna la rassegna autunnale per organo

Beppino Delle Vedove e Alberto Pez all’organo e l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, diretti da Alessio Venier, inaugurano domenica 7 novembre, alle 17, il XIX Ciclo autunnale di Concerti d’organo della Cattedrale di Udine.

Una rassegna che era diventata un punto di riferimento per la città, sospesa per 27 anni e ripresa nel 2019 dall’Accademia Organistica Udinese insieme al Museo del Duomo e con il prezioso supporto di Fondazione Friuli e Danieli.

Il concerto con l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, Beppino Delle Vedove e Alberto Pez ha un’ulteriore valore per la comunità. Sarà, infatti, occasione per inaugurare il restauro dell’organo in Cornu Epistolae e della rinnovata consolle moderna in Presbiterio: due interventi che permettono la conservazione dei preziosi strumenti e la tutela del patrimonio organaro di assoluto valore della Cattedrale.

In programma musiche di G. Gabrieli, G Piazza, G.B. Candotti, M.S. Bossi e M. Arnold che permetteranno di apprezzare la potenza e la timbrica degli strumenti della cattedrale oltre al sapiente talento dei due organisti accompagnati dall’ensemble composto interamente da Under 35.

Il XIX Ciclo di concerti d’autunno della cattedrale prosegue domenica 14 novembre, sempre alle 17, con un Concerto per cornetto e organo con Doron David Sherwin e Giampietro Rosato e si chiuderà domenica 21 novembre, alle 17, con l’organista austriaca Ines Schuttengruber.

Tra la fine degli anni Settanta e fino al 1992 l’Ente Culturale Artistico Udinese, per volontà del Presidente Romano Lorenzon, del Maestro di Cappella mons. Albino Perosa e dell’organista titolare don Angelo Rosso, presentò un ciclo autunnale di concerti d’organo con cadenza annuale.

Lo scopo principale era quello di fruire degli organi che impreziosiscono la Cattedrale di Udine per proporre al pubblico udinese la musica organistica in un ambito non liturgico. La rassegna divenne subito un punto di riferimento sia a livello regionale che oltre: gli organisti si esibivano sui due organi antichi in Cornu Evangelii e in Cornu Epistolae rispettivamente Nachini 1751 e Nachini-Zanin e sul nuovo organo Zanin costruito in occasione della visita di Papa Paolo VI per il XVIII Congresso Eucaristico Nazionale (Udine 16 settembre 1972). In quasi vent’anni di attività le varie consolle hanno ospitato artisti di fama internazionale come Anton Heiller, Monica Henking, Gustav Leonhardt, Luigi Ferdinando Tagliavini, Alessandro Esposito, Arturo Sacchetti, e molti di altri di riscontrata levatura.

Nel 2019, l’Accademia Organistica Udinese e la Direzione del Museo del Duomo di Udine hanno avanzato l’idea di riproporre al pubblico l’importante manifestazione nell’anno in cui si festeggia il 250° anniversario della morte dell’organaro Pietro Nachini. L’ambiziosa proposta è stata accettata dall’Arciprete della Cattedrale mons. Luciano Nobile con grande entusiasmo.

La ripresa del Ciclo autunnale di concerti d’organo – inserito da quest’anno anche nella rete del Festival internazionale friulano “G.B. Candotti” - è stato possibile grazie al contributo della Danieli SpA e della Fondazione Friuli che hanno accettato di sostenere l’iniziativa, riscontrando la validità del progetto nel panorama di proposte che coinvolgono la realtà musicale attinente i pregevoli strumenti che, nell'ottica della valorizzazione del territorio friulano, rappresentano un patrimonio culturale rilevante, la loro salvaguardia e conoscenza garantiscono il perpetuarsi delle tradizioni e delle professioni ad essi collegati. La Direzione Artistica del progetto è affidata a Beppino Delle Vedove, organista titolare della Cattedrale di Udine.

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito, la prenotazione è consigliata e si ricorda che è obbligatorio esibire la Certificazione verde Covid. Maggiori informazioni sul sito www.accademiaorganisticaudinese.org