In concerto con Bepi de Marzi di fronte al Sacrario di Redipuglia

Saranno i maestri Claudio Provedel e Bepi de Marzi, noto a livello internazionale per il capolavoro musicale di Signore delle Cime, a dirigere il Coro Ana di Oderzo sabato 28 agosto di fronte al Sacrario Militare di Redipuglia. Un appuntamento inserito all’interno della quinta edizione di Storytellers, precisamente in “#storytellersww1 – Terra senza vincitori”. Recupero di un evento antecedente il periodo Covid, il progetto vuole continuare nell’obiettivo di portare il grande pubblico italiano e straniero a (ri)scoprire e analizzare criticamente i mutamenti storico, sociali, culturali e politici portati dalla Prima Guerra Mondiale partendo dall’esperienza delle persone.



In questa edizione la Pro Loco ha allargato la propria progettualità anche ai fatti successivi alla Grande Guerra, perché proprio da essa si sono annidati i prodromi delle disastrose politiche nazionalistiche avrebbero provocato sconvolgimenti nel Territorio Goriziano lungo gran parte del Novecento.



Nello specifico il sodalizio propone il concetto di venire a visitare quello che gli altri possono solo mostrare in fotografia, cioè portare i visitatori a riscoprire la storia nei luoghi che l’hanno vista avvenire e ne sono diventati simbolo, e quindi gli eventi si terranno proprio in siti storici.Prima del concerto ci sarà una breve presentazione del libro “Il Mestiere delle Armi – Guida ai Sacrari Militari e ai Musei Militari” edito dalla casa editrice All Around con la Difesa.L’appuntamento è, dunque, per le 19.30 al Piazzale delle Pietre d’Italia. Per accedere all’evento sarà necessario esibire, all’ingresso, il Green Pass ed è obbligatoria la prenotazione allo 0481489139 o 3461761913 o scrivendo a info@prolocofoglianoredipuglia.it.“Grazie alla preziosa collaborazione con il direttore del Sacrario di Redipuglia, il tenente colonnello Massimiliano Fioretti, è stato possibile rinsaldare ulteriormente e potenziare la sinergia con Onorcaduti e Ministero della Difesa che ci ha messo a disposizione la cornice del Piazzale delle Pietre d’Italia. L’ottimo rapporto avviato ci onora della concessione all’utilizzo del logo del centenario del Milite Ignoto che si celebra quest’anno”, precisa il presidente del sodalizio, Marta Lollis.Il ringraziamento del sodalizio va all’amministrazione comunale di San Pier d’Isonzo, su cui insiste il piazzale, e l’amministrazione comunale di Fogliano Redipuglia, “che sempre ci supporta. Il concerto si inserisce in un contesto unico e tale è la portata dell’evento che avrà luogo. La Pro Loco in modo continuativo si mette in gioco con i propri volontari per offrire una serie di eventi di alto profilo di valorizzazione storico culturale, portando sul territorio eccellenze che possano esprimere al meglio quelle che sono le potenzialità dei nostri siti”, conclude Lollis.