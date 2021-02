In corso le riprese di 'Ricordare, portare al cuore'

Sono in corso in questi giorni le riprese per il nuovo progetto che il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia dedica a una pagina complessa e dolorosa della Storia del Novecento, quella delle vicende del confine orientale nel secondo dopoguerra.

Tali vicende, a Trieste e nel suo territorio, attraversano alcuni luoghi di profondo significato storico e simbolico: la Foiba di Basovizza, il Centro Raccolta Profughi di Padriciano, il Magazzino 18 nel Porto Vecchio di Trieste… Proprio lì sono al lavoro - diretti da Paolo Valerio – Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Andrea Germani, Riccardo Maranzana, Francesco Migliaccio, Jacopo Morra, Maria Grazia Plos, gli attori dello Stabile che saranno protagonisti di “Ricordare, portare al cuore”.



Il video - un collage di testimonianze, documenti storici, momenti di poesia, sarà disponibile dalle ore 9 del 10 febbraio, in live streaming gratuito e sarà rivolto in particolare alle scuole, ma disponibile per tutti gli interessati. Il link per la visione sarà sul sito del Teatro Stabile, www.ilrossetti.it. Informazioni anche al numero del Teatro 040.3593511.



Le riprese video sono state realizzate al Magazzino 18 (ringraziamo IRCI - Istituto Regionale per la Cultura Istriana Fiumana Dalmata); al Centro di Documentazione del Sacrario della Foiba di Basovizza (ringraziamo Lega Nazionale); al Centro Raccolta Profughi di Padriciano (ringraziamo Unione degli Istriani).