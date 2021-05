In memoria di Robert Miles

La rivisitazione di un brano immortale, che negli Anni ‘90 ha venduto più di cinque milioni di copie e scalato le classifiche europee, per ricordare un artista prematuramente scomparso, ma ancora vivo nella memoria di moltissime persone: Robert Miles, che ha portato la dance friulana in tutto il mondo, tra i più venduti in assoluto. Il musicista friulano Carlo Ponte ha voluto omaggiare la memoria di un grande artista conterraneo, pianto nel 2017 da tutti gli appassionati di musica dance, e non solo, che nel 1996 hanno amato il suo album Dreamland (ma anche 23 a.m, Organik...).Per ricordare il fagagnese Roberto Concina e confermare che “chi vive nel cuore di chi resta non muore mai”, Ponte ha reinterpretato con il suo basso l’iconica Children, personalizzandola, ma senza snaturare la linea originale del brano.



Il progetto, realizzato agli Angel’s Wings Recording Studios con l’aiuto di Nico Odorico per l’arrangiamento, la registrazione e il mixaggio, è patrocinato dal Comune di Fagagna, che già lo scorso autunno si era attivato nella progettazione di iniziative per onorare la memoria di Robert Miles e della madre, scomparsa in seguito al Covid. La proposta del brano di Ponte - visibile anche su YouTube grazie a un video realizzato da Matteo Turco - è stata accolta con la speranza che sia di buon auspicio nella realizzazione delle molte idee in programma. Musicista da 30 anni, Ponte non solo suona i suoi bassi, ma li modifica fino a renderli lo strumento che emette il suono che sente suo ed è in grado di entrare dell’anima di chi lo ascolta. Amante dei più svariati generi musicali, alla continua ricerca di nuove proposte, il bassista suona anche con i 3WD assieme agli storici amici di una vita, Massimo Deana e Roberto Cescon.