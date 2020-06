In piazza per salvare gli spettacoli

Sono stati primi a fermarsi e saranno gli ultimi a ripartire. Dopo lo sblocco dei musei, da lunedì 15 una parte del mondo dello spettacolo torna a ‘vivere’ in qualche modo, con la riapertura dei cinema e il via libera ai concerti, nel rispetto delle norme anti-Covid e con una significativa limitazione al numero di spettatori: 200 al coperto, 1000 all’aperto. Nonostante la volontà da parte dei vertici della Regione di velocizzare la ‘Fase 3’ consentendo altre aperture, le incognite, dopo tre mesi di forzata inattività e zero introiti, alla vigilia della stagione più importante, restano superiori alle certezze.

E’ per questo che un gruppo di protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura in Friuli, formato anche da molti di quei tecnici che, dietro le quinte, sono indispensabili per la corretta realizzazione di un avvenimento, ha deciso di proclamare lo ‘stato di agitazione permanente della cultura e dello spettacolo’, in concomitanza con la manifestazione nazionale di Roma. Un’iniziativa che punta a coinvolgere nella grande mobilitazione nazionale dei lavoratori del settore anche tutti i cittadini e le cittadine che riconoscono il



valore di cultura e spettacolo.

Sabato 13 a Udine, dalle 15 in piazza XX settembre e nel rispetto del distanziamento, il Coordinamento regionale di realtà, collettivi e movimenti autonomi indipendenti, che si riconoscono negli art. 4, 9 e 33 della Costituzione Italiana, nella cultura etica del lavoro, nei suoi diritti e doveri e presenterà le sue richieste, già sintetizzate nel Documento Emergenza alle Istituzioni inviato al Governo quasi un mese fa. In rappresentanza di attrici e attori, musiciste e musicisti, danzatrici e danzatori, performer, organizzatori e organizzatrici, tecniche e tecnici dello spettacolo e dei cosiddetti service, interverrà una quindicina di protagonisti della ‘scena’ friulana: i musicisti Mirko Cisilino, Marzio Tomada e Michele Poletto, gli attori Nicoletta Oscuro, Miriam Russo e Klaus Martini, la coreografa Marta Bevilacqua, i tecnici audio (o titolari di service) Giulio Gallo, Francesco Rodaro, Igor Del Piccolo, Carlo Visintini e Alessandro Barbina, Giulia Chittaro (tecnico macchinista) e i tecnici luci Stefano Bragagnolo, Alessandro Maioli e Iacopo Pivetta.

“Abbiamo deciso di uscire dall’invisibilità: siamo una categoria – è la sintesi della posizione condivisa – che da sempre non è riconosciuta e non ha regole. Questo periodo ha reso palese la gravità della situazione in cui versiamo da anni. In una situazione di quasi totale assenza di tutele, ora chiediamo che le istituzioni ci interpellino, riconoscendoci come categoria”.

Tra le richieste, condivise col coordinamento nazionale: un reddito di continuità che traghetti il comparto culturale fino alla piena ripresa dei singoli settori e ne tuteli e garantisca l’esistenza; la distribuzione dei fondi stanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo. Soprattutto, la protesta punta al riconoscimento dello status di ‘lavoratori intermittenti della cultura e dello spettacolo’ come natura intrinseca delle rispettive professioni.

“Le innumerevoli norme, rendicontazioni e adempimenti relativi alla messa in regola di un lavoratore, spesso, fanno prediligere il più comodo ingaggio di un dilettante a scapito della qualità e delle garanzie di un professionista. Per questo – puntualizzano - sentiamo la necessità di creare un albo di professionisti che salvaguardi l’intero comparto. Essendo la nostra una Regione a Statuto Speciale, chiediamo l’istituzione di un tavolo di confronto per la creazione di un sistema virtuoso regionale della cultura e dello spettacolo, che tuteli e sostenga le eccellenze di oggi e domani”.