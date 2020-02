In ricordo di De André

Una serata in ricordo di Fabrizio De André giovedì 13 al ‘Pasolini’ di Cervignano con tre dei suoi musicisti storici, Ellade Bandini, Giorgio Cordini e Mario Arcari, e una formazione di ben dieci elementi sul palco. E’ la proposta di Euritmica dopo il forfait di Mauro Pagani, che era atteso con la sua band per presentare dopo 36 anni Crêuza de mä, l’album scritto a quattro mani col Faber, e ha annullato la data per un’indisposizione.

Il concerto Mille anni ancora - Ricordando Fabrizio De André è una riproposizione quasi ‘filologica’ di alcune della più famose canzoni del grande cantautore-poeta, da Marinella a Bocca di Rosa, dalla Guerra di Piero a Geordie, oltre all’intero Crêuza de mä.



“Da quindici anni suoniamo le canzoni di Fabrizio De André come le eseguivamo con lui, per dare ancora voce al messaggio di un musicista e poeta che ha saputo suscitare attenzione, amore e rispetto per i deboli e gli sconfitti” - spiegano Bandini, Cordini e Arcari, a cui dallo scorso anno si è unita anche Laura De Luca, corista e flautista nelle tournée di De André, con la voce di Alessandro Adami.

Per gli ex elementi della sua band, suonare ancora insieme le canzoni di Fabrizio significa dichiarare l’affetto maturato negli anni della collaborazione e ancora vivo nei ricordi di episodi vissuti al suo fianco, rievocati tra una canzone e l’altra assieme ai personaggi più amati del mondo di Faber, diventati archetipi dell’umanità intera.