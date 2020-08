In sala a Udine 'Fellini degli spiriti'

Profondamente innamorato della vita, Federico Fellini ha attraversato la sua esistenza cercandone sempre il senso. A cento anni dalla nascita del Maestro, 'Fellini degli spiriti' indaga in profondità la sua passione per quello che lui definiva, in breve, il mistero, l’esoterico, il “mondo non visto” in una ricerca incessante di altre possibilità, altre dimensioni, altri viaggi e di tutto quello che può far volare lo spirito e la mente.

Il documentario diretto da Anselma Dell’Olio sarà in programma al cinema Centrale da lunedì 31 agosto a mercoledì 2 settembre alle ore 15.20 e 19.15 (biglietto intero €10 – ridotto €8).

Attraverso straordinari materiali d’archivio di Rai Teche e Istituto Luce e materiali d’archivio internazionali, le immagini dei suoi film e interviste agli intellettuali che più hanno studiato il suo lavoro, 'Fellini degli spiriti' offrirà al pubblico un ritratto inedito, intimo e spirituale del grande regista.

