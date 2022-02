In sala con ‘America Latina’ di Damiano e Fabio D’Innocenzo

Prosegue la rassegna CircuitoCinema che a.ArtistiAssociati propone in collaborazione a Visioni d’Insieme al Teatro Comunale di Cormons ogni lunedì con proiezione alle 21.

Lunedì 28 febbraio sarà la volta di ‘America Latina’ di Damiano e Fabio D’Innocenzo con Elio Germano, Astrid Casali, Sara Ciocca, Maurizio Lastrico. Il film è ambientato a Latina, la provincia laziale note per le sue paludi bonificate, per il caldo umido e per quella centrale nucleare dimessa che si erge nei pressi di Borgo Sabotino. Il film racconta la storia di Massimo Sisti (Elio Germano), dentista facoltoso e proprietario di un suo studio; un uomo dal carattere affabile, mite e molto professionale. Massimo ha tutto ciò che ha sempre voluto: una grande villa dove vivere in completa tranquillità e una famiglia amorevole, formata dalla moglie Alessandra e le figlie Laura e Ilenia, che lo circonda ogni giorno con affetto. Le tre donne della sua vita sono tutto per lui, rappresentano la sua completa felicità e un premio, dato dalla vita, per la sua onestà e la sua esistenza volta al sacrificio e al lavoro. Ma la tranquillità di Massimo sta per essere spazzata via in un giorno primaverile da qualcosa di inaspettato e improvviso: quando l'uomo scende in cantina - così come fa ogni giorno - non immagina di certo che qualcosa di totalmente assurdo gli stia per accadere...

Lunedì 7 marzo, ‘Il capo perfetto’ di Fernando Leòn de Aranoa con Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor.

Infine, lunedì 14, sarà proiettato ‘Piccolo corpo’ di Laura Samani. Opera prima di Laura Samani e prodotto dalla Nefertiti di Alberto Fasulo e Nadia Trevisan, una storia potente che parte dalla laguna per arrivare oltre le cime friulane. Una storia di solitudini, di miracoli e oscurità. E del profumo del mare.