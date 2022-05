In un mare di voci, a Udine il concerto di Nicoletta Taricani

La collaborazione tra Circuito ERT e Vicino/Lontano porterà giovedì 12 maggio alle 20.30 al Teatro San Giorgio di Udine il concerto In un mare di voci di Nicoletta Taricani. L’appuntamento, presentato all’interno del programma del Festival Vicino/Lontano, è realizzato in collaborazione con Medici Senza Frontiere. Sul palco del teatro udinese protagoniste saranno le voci di Nicoletta Taricani, Miriam Foresti, Cristina Del Negro, Eleonora Lana e Caterina De Biaggio, accompagnate da Giulio Scaramella al pianoforte, Alessio Zoratto al contrabbasso e Emanuel Donadelli alla batteria. Ospite d’onore della serata sarà Alfonso Deidda al sassofono contralto; la voce recitante è di Letizia Buchini e il concerto sarà preceduto da un intervento di Chiara Pravisani e Yannick Julliot di Medici Senza Frontiere.



In un mare di voci è un disco – registrato nello Studio Artesuono di Stefano Amerio – nato dalle voci dei migranti in viaggio verso una vita migliore. Nicoletta Taricani, autrice di testi, musiche e arrangiamenti, ha raccolto le storie di alcuni sopravvissuti alla traversata verso l’Europa e le ha restituite al pubblico in un’originale dimensione jazz, in cui musica e recitazione si fondono per raccontare il faticoso viaggio.



In un mare di voci è anche un progetto culturale e di inclusione sociale in nome dei diritti umani e delle vittime di traversate disumane e vuole sensibilizzare il pubblico all’ascolto dell’altro. Anche il viaggio-inchiesta del giornalista Fabrizio Gatti, diventato un libro dal titolo Bilal (edito da Rizzoli nel 2007 e, in una nuova edizione, nel 2022 da La Nave di Teseo) ha dato un prezioso contributo alla fase compositiva. Tra il giornalista de L’Espresso e la compagnia di In un mare di voci si è stretta una preziosa collaborazione nelle prime presentazioni dello spettacolo.Informazioni al sito ertfvg.it, biglietto intero euro 10 (ridotto 8, ridotto studenti 5), prenotazioni e prevendite all’indirizzo mail biglietteria@ertfvg.it o chiamando il numero 0432 224246; prevendite anche online sul circuito Vivaticket.