In viaggio con 'Zeus L'Aquila e Prometeo'

E' stato presentato oggi il progetto "Zeus l'Aquila e Prometeo" che si svolgerà dal 29 agosto al 2 settembre 2020 toccando varie località regionali.

Claudio de Maglio direttore artistico del progetto ne ha presentato i contenuti che sono frutto delle suggestioni tratte da testi diversi riferentesi al mito di Prometeo (Eschilo e Goethe) ma anche al Galileo di Brecht, oltre alle proposte che vengono dagli allievi attori che si sono tuffati con generoso slancio in questo straordinario materiale. Centrale anche la riflessione sul rapporto tra scienza e potere, tanto più attuale in questi tempi così complicati.

La parola è passata a Stefano Ruffo direttore della Scuola Superiore Studi Avanzati di Trieste che dopo aver rimarcato l'interesse della SISSA nei confronti dell'arte sia sotto forma di ospitalità di eventi, come nel caso del progetto della Nico Pepe, ma anche nel percorso formativo dei futuri scienziati, ha colto l'occasione per ribadire la centralià del dubbio per la scienza, fattore costitutivo del suo essere rivoluzionaria e fattore di cambiamento, antitetica alla pressante richiesta di certezze in questa fase di pandemia. In conclusione ha auspicato una sempre maggior interazione tra arte e sceinza, un processo che è in corso, ma che offre ancora opportunità di sviluppo.



L'assessore alla cultura del Comune di Udineesprimendo apprezzamento per l'importante iniziativa di ESOF 2020 sostanzialmente focalizzata sulla città di Trieste, ha manifestato tutto il suo apprezzamento per l'estensione alla città di Udine grazie alla Nico Pepe, istituzione che va facendosi sempre più onore in tutta la Regione. Infine ha condiviso lo slancio di Prometeo nella ricerca della luce e la sua adesione ai contenuti del progetto. La parola poi è passata all'assessore alla cultura del comune di Goriziache dopo aver manifestato a sua volta il plauso al progetto della Nico Pepe (definita una eccellenza regionale) ha sottolineato che l'amministrazione di Gorizia sta portando avanti la candidatura a Capitale europea della Cultura e pertanto iniziative di un certo livello costituiscono un valore aggiunto e ha infine sottolineato l'impegno profuso a riappropriarsi degli spazi della cultura dopo il blocco dovuto al lockdown. Infine il sindaco di Terzo di Aquileia,, ha ripreso e rilanciato il ruolo della cultura quale prezioso antidoto nella nostra contemporaneità verso atteggiamenti oscurantisti dimentichi dell'umanità, e confermando l'attesa per lo spettacolo della Nico Pepe i cui allievi sono già stati applauditi a Terzo in altre occasioni. Corale l'augurio di buon lavoro e la promessa di assistere alle diverse rappresentazioni.Lo spettacolo "" progetto della Nico Pepe che è risultato tra i vincitori del bando "Science in the City festival ESOF 2020" promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dopo il debutto(ore 21, largo Ospedale vecchio) sarà( ore 21, corte palazzo Vianelli), il(ore 21, anfiteatro della sede in via Bonomea 365),nell'ambito di Monfalcone Estate (ore 21, piazza Unità d'Italia) e infine(ore 20,30).Oltre ai partners del progetto – i comuni di Udine, Trieste, Monfalcone, Gorizia, Aquileia, San Vito al Tagliamento – SISSA Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati Trieste, l'Università degli Studi di Udine, la Fondazione Aquileia, Direzione regionale Musei del Friuli Venezia Giulia MIBACT, l'evento ha ricevuto il patrocinio del comune di Terzo di Aquileia.Prezioso il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di Fondazione Friuli.Il progetto artistico porta la firma di Claudio de Maglio che ha ideato un intreccio tra diverse discipline espressive: il testo si mescola al gesto e a tale proposito è stato prezioso l'incontro di Julie Anne Stanzak danzatrice storica del Thanztheater di Pina Bausch. Il lavoro da lei svolto ha permesso agli allievi di costruire un proprio personale vocabolario coreografico per veicolare le proprie emozioni e il vissuto. v romane che incontra trae alimento per costruire la storia.Nelle parole di Claudio de Maglio la spiegazione del progetto che affronta il cruciale nodo del ruolo della conoscenza: "Scienziati e artisti condividono l’obiettivo di spingersi oltre i confini abbandonare convenzioni scontate e paure indotte per seguire la propria creatività magica scintilla in grado di nutrire un pensiero nuovo e che sia utile all’essere umano. Allo stesso modo queste visioni si scontrano con il potere, con la superstizione e i dogmatismi che cercano di opporsi allo slancio di innovazione ed evoluzione degli uomini. Lo scienziato ha come compagno il dubbio, e questo contrasta con il bisogno di certezze perché richiede il salto nel vuoto e una notevole dose di rischio nello spingersi oltre. La storia è costellata di tormenti, ricusazioni e punizioni, come per Giordano Bruno, Galileo e tanti altri. Il punto è che gli interrogativi non piacciono al potere che invece adotta misure di controllo e repressione attraverso il processare, l’inquisire, il condannare. Lo scienziato diventa allora colpevole di diffondere conoscenze che potrebbero minare quelle stesse fondamenta.Così come Zeus punisce Prometeo per aver donato il fuoco della conoscenza agli uomini riscattandoli da un destino fatto di oscurità e ignoranza, allo stesso modo la storia della scienza è costellata di personaggi capaci di gettare il cuore oltre l’ostacolo e costruire ponti, offrire visioni nuove.....Ci troviamo di fronte ad una svolta epocale e ci interroghiamo sull’etica poichè troppo spesso la tecnologia si è trasformata nella nuova assoluta divinità ribaltando i valori e costringendo l’essere umano ai suoi dictat e sostituendosi alla “magnifica imperfezione dell’uomo”. È Prometeo ad indicarci i valori, e a farsi carico della nostra fragilità perché se Zeus è il potere, se Prometeo è conoscenza, l’Aquila diventa il tormento e ciò che ci obbliga a interrogarci su quanto che stiamo facendo pro o contro l’umanità".Molto ampia la composizione del cast che per la Nico Pepe prevede la presenza degli allievi del terzo anno di corso Pietro Cerchiello, Alessandro Colombo, Giulia Cosolo, Giacomo Andrea Faroldi, Girleine Garbaccio Bogin, Andreas Garivalis, Domenico Indiveri, Simone Isa, Andrea Maffetti, Maria Irene Minelli, Radu Murarasu, Pouria Jashn Tirgan, Sara Setti, Giacomo Tamburini.29 AGOSTO 2020 - ore 21UDINELargo Ospedale Vecchio(accademiateatrale@nicopepe.it)30 AGOSTO 2020 – ore 21TERZO DI AQUILEIACorte Palazzo Vianelli(segreteria@comune.terzodiaquileia.ud.it)31 AGOSTO 2020 – ore 21TRIESTEAnfiteatro SISSA via Bonomea 365(accademiateatrale@nicopepe.it)1 SETTEMBRE 2020 – ore 21MONFALCONEpiazza Unità d'Italia(Facebook Monfalconeventi)2 SETTEMBRE 2020 – ore 20,30GORIZIATeatro comunale "G.Verdi"(www1.comune.gorizia.it/teatro dal 27/8 all'1/9)Per informazioni:tel. 0432.504340, mail: accademiateatrale@nicopepe.it; www.nicopepe.it, facebook/ accademianicopepe