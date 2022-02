InCanto di un mito, l'omaggio a Ennio Morricone del soprano Silvia Dolfi

Un susseguirsi di quadri cinematografici per viaggiare alla scoperta delle immortali colonne sonore di Ennio Morricone: sabato 19 febbraio alle 20.45 il Teatro Verdi di Gorizia ospiterà nel cartellone di Musica e balletto InCanto di un mito, un concerto spettacolo dall’anima teatrale ideato e scritto dal soprano Silvia Dolfi, concepito come un privilegiato viaggio emozionale che trasporta gli spettatori in epoche e luoghi diversissimi, dove la magia di temi imperituri s’intreccia indissolubilmente alla figura umana e artistica del loro creatore, ripercorrendo con amore e profondo rispetto la carriera e gli aneddoti di un vero e proprio mito. Così, traendo spunto dalle versioni cantate del suo repertorio più conosciuto, si spazierà dalle sonorità pop agli slanci lirici e leggendari dei Cult Western.



La parte musicale, arrangiata da Aidan Zammit, arrangiatore e noto musicista de Il Volo e Claudio Baglioni, sarà affidata a un’orchestra dal vivo e alla stessa Silvia Dolfi. Per la parte teatrale, il pubblico intraprenderà questo viaggio con alcuni compagni d’eccezione, che grazie a dei video interagiranno con Silvia Dolfi: quattro tra i più celebri doppiatori del cinema italiano che racchiudono nelle loro voci tutto l’Olimpo hollywoodiano e registi, attori, cantanti e musicisti di fama internazionale che hanno legato la propria arte a quella del maestro, contribuendo a renderla amata in tutto il mondo. La regia è affidata a Fabrizio Angelini.



La biglietteria (via Garibaldi, 2/a - tel. 0481.383601) è aperta da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10.30 alle 12.30. I biglietti sono disponibili anche su Vivaticket. L’accesso in sala è consentito solo ai possessori di green pass rafforzato e come disposto dal Decreto Legge in vigore dal 24 dicembre sarà necessario indossare la mascherina FFP2.