InCanto di un mito, rinviato l'omaggio a Ennio Morricone

Lo spettacolo InCanto di un mito. Omaggio a Ennio Morricone, previsto sabato 19 febbraio al Teatro Verdi di Gorizia, è rinviato a causa di un caso di positività emerso all’interno della compagnia. Gli abbonamenti e i biglietti già in possesso degli spettatori saranno validi per la nuova data, che comunicheremo non appena definita. è possibile richiedere il rimborso dei biglietti fino a venerdì 25 febbraio recandosi in biglietteria negli orari di apertura, muniti del titolo d'ingresso dello spettacolo rinviato. La biglietteria (via Garibaldi, 2/a - tel. 0481.383601) è aperta da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10.30 alle 12.30.