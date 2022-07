Incognito superstar di Trieste Estate 2022

Nati in Inghilterra nel 1976 da un’idea del mitico Jean Paul “Bluey” Maunick, sono uno tra i più importanti e influenti gruppi della scena soul funk mondiale, nonché fonte assoluta di ispirazione musicale per intere generazioni: gli Incognito sono le superstar internazionali di Trieste Estate 2022 con un concerto che si preannuncia unico e imperdibile in programma sabato 9 luglio alle 21 al Castello di San Giusto a Trieste.

I biglietti per il concerto – organizzato da VignaPR e AND Production in collaborazione con il Comune di Trieste – sono ancora in vendita online su Ticketone.it, sul circuito sloveno Eventim.si, sul circuito austriaco OeTicket.com, nei punti vendita autorizzati Ticketone e, previa disponibilità, saranno in vendita anche la sera del concerto alla cassa del Castello di San Giusto.

Gli Incognito sono una formazione in continuo mutamento, proprio come la loro musica, che è sfociata in 15 album in studio di grande: la fluidità nelle composizioni è un elemento caratterizzante del percorso della band britannica; tuttavia, questo non ha mai pregiudicato il loro stile musicale ben definito che spazia dal soul al funk fino all'r&b. In barba alla moda delle band usa e getta, quella londinese è tra le formazioni più longeve del circuito tenendo fede al proprio sound, da sempre in bilico fra soul, jazz e funky.

Raggiunto nel 2019 il prestigioso traguardo dei 40 anni di carriera, il prossimo obiettivo degli Incognito è il mezzo secolo di attività. Il segreto di tanta longevità? Avere come punto di riferimento i giganti della black music anni Settanta. Gente che, prima di ogni cosa, aveva un approccio artistico a questo mestiere.

In altre parole, il “centro” per gli Incognito, che verso la fine degli anni Ottanta salirono alla ribalta delle cronache come inventori dell’acid-jazz, è sempre stata sempre e solo la musica. Le strategie di marketing o le pianificazioni a tavolino le hanno lasciate ad altri (che magari si sono persi), mentre Maunick e soci hanno pensato al sound dei dischi, a scrivere belle canzoni e a far ballare. La ricetta è sempre la stessa e prevede di conciliare la raffinatezza del jazz con il calore e la sensualità sonora del soul-funk.

Musica coinvolgente, arrangiamenti ineccepibili – ricchi di fiati e percussioni – e un groove sempre più orientato a quello che si è soliti definire contemporary R&B. Ad arricchire il tutto, la grande passione che il collettivo britannico mette in ogni cosa. Una costante che non è mai venuta meno, nonostante i continui cambi di formazione. Una curiosità: anni fa, per un breve periodo, fra i cantanti fece capolino anche un certo Stevie Wonder…

Dopo il successo dello scorso inverno che li ha visti protagonisti di un’intera settimana di concerti soldout al Blue Note di Milano, a grande richiesta gli Incognito tornano dal vivo in Italia per sei concerti esclusivi nelle più importanti rassegne estive della penisola italiana: quello in programma sabato 9 luglio a Trieste Estate sarà l’unico nell’intero Nordest.