Insegui la sua storia presenta ‘La Principessa Rapita’

La rassegna ‘Insegui la sua storia’ prosegue nel suo lungo itinerario di spettacoli: martedì 6 luglio, alle 21, il pubblico è invitato nell’Area Verde Comunale retrostante il Municipio di Medea per vedere ‘La Principessa Rapita’ proposto dalla Compagnia I teatri soffiati. Un racconto avventuroso messo in scena da due eccentrici e affamati attori girovaghi. 60 minuti da vivere spericolatamente, tra armi, amori, gioia e immaginazione. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà alla Sala parrocchiale di Via Diaz.



Giovedì 8 luglio, sempre alle 21, ci si sposterà a Ruda, nell’Area Sportiva Perteole di Ruda, in via Volontari della Libertà, per assistere alla messinscena de ‘I musicanti di Brema’, allestito da Gli Alcuni. Polpetta e Caramella, con l’aiuto prezioso dei Mini Cuccioli, ci narrano la celebre fiaba dei fratelli Grimm per insegnarci a non arrenderci di fronte ai problemi (in caso di maltempo il pubblico sarà ospitato nella Palestra via Volontari della Libertà).



Prenotazione obbligatoria: entro le ore 19 del giorno di rappresentazione. Il modulo per la prenotazione è disponibile sul sito artistiassociatigorizia.it alla sezione Teatro Giovani/Insegui la tua storia. Eventuali posti liberi saranno messi a disposizione del pubblico dalle ore 20.30 presso il desk allestito all’ingresso dell’Evento.