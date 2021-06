Insegui la tua storia, tredici spettacoli ricchi di magia

Immaginatevi di percorrere una strada magica, un lungo percorso costellato da personaggi divertenti, allegri, colorati. Il resto lo creerà l’immaginazione dei piccoli spettatori presenti, veri protagonisti del nostro progetto. I tredici spettacoli selezionati parlano di amicizia, giustizia, rispetto e amore, temi e valori imprescindibili per la formazione e la crescita culturale dei nostri ragazzi. ‘Insegui la tua storia’ è quella strada magica, quel percorso variopinto, giunto ormai alla 21esima edizione, atteso e desiderato da grandi e da piccini. Dopo un anno di attesa ricominciamo quindi a volare sulle ali della fantasia con un nuovo programma, ideato da ArtistiAssociati, che toccherà dodici suggestive location del territorio Isontino e Friulano.



Si tratta di un progetto speciale che vede capofila il Comune di Romans ed il coinvolgimento di altre undici amministrazioni comunali. Un percorso culturale in rete che ben si sposa con gli indirizzi di condivisione e di coesione suggeriti dalla Regione e che animerà piazze, giardini e corti dei paesi e delle cittadine coinvolte con fantastiche serate dedicate all’intera famiglia. ArtistiAssociati, già chiamati a comporre la rassegna per l’edizione del 2016, raccolgono il testimone con entusiasmo convinti sia un’ottima opportunità per saldare la relazione con il tessuto sociale del territorio in un periodo difficile che ha acutizzato le fragilità delle categorie deboli. Esso vede l’infanzia al centro di un programma ricco di spettacoli, ma intende coinvolgere anche le famiglie in un’ottica di rafforzamento dell’inclusione e della promozione del benessere complessivo delle persone, a cui la cultura partecipa come fattore determinante.



Insegui la tua storia

Hanno presentatoil sindaco di Romans d'Isonzo, Davide Furlan, e l’assessore all’istruzione di Romans d’Isonzo, Matteo Gargaloni, che hanno sottolineato il lavoro costante e in sinergia con Alessia Tortolo, loro assessore alla cultura. Entrambi si sono detti felici di poter dar seguito, dopo un anno di sospensione, a quello che è un progetto che si distingue per il coinvolgimento di tante amministrazioni comunali e che restituisce alla comunità del territorio una serie di appuntamenti culturali unici per le famiglie.



Ha poi illustrato il cartellone artistico il direttore di ArtistiAssociati, Walter Mramor, che ha accolto la proposta di partecipare al progetto itinerante con entusiasmo proponendo un calendario teatrale molto ricco e originale.



Non ha voluto mancare, con il suo saluto ufficiale, la presidente di Apt, Caterina Belletti, convinta e fondamentale sostenitrice della rassegna.



La magia inizierà il 29 giugno a Romans d’Isonzo con ‘Il canto magico della foresta’; l’1 luglio ci sposteremo a Santa Maria la Longa con ‘Vengo a cercarti’; il 6 luglio tutti a Medea ‘La principessa rapita’; l’8 luglio raggiungeremo Ruda con ‘I musicanti di Brema’; a Moraro invece saremo il 13 luglio con ‘Il magico Bosco di Gan’; ‘Gino, Pino e la lampada di Aladino’ li troveremo a Mariano/Corona il 15 luglio; il 20 tutti a Terzo d’Aquileia per vedere ‘Rodaridiamo – Quando la grammatica è un gioco’; ‘Storie al vento!’ saranno in scena il 22 luglio a Fiumicello/Villa Vicentina; ‘Esmeralda la farfalla del bosco’ volerà a Villesse il 27 luglio; tutti a Farra d’Isonzo il 29 luglio per ‘ Sisì, Ottone e la cantina musicale’; il 3 agosto a Bagnaria Arsa ‘Chiattaforma’; mentre ‘Fiabe dolci, dolci da fiaba’ sarà a Capriva del Friuli il 5 agosto; chiuderà la rassegna ‘Il giardino del gigante’, il 10 agosto, nuovamente a Romans d’Isonzo.



‘Insegui la tua storia’ è un progetto originale del Comune di Romans d’Isonzo, con la direzione artistica di ArtistiAssociati, il sostegno dell’APT, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, e della BCC di Staranzano e Villesse e con la partecipazione dei Comuni di Bagnaria Arsa (UD), Capriva del Friuli (GO), Farra d’Isonzo (GO), Fiumicello Villa Vicentina (UD), Mariano del Friuli (GO), Medea (GO), Moraro (GO), Romans d’Isonzo (GO), Ruda (UD), Santa Maria la Longa (UD), Terzo d’Aquileia (UD), Villesse (GO).



Gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria ed inizieranno alle ore 21. Il modulo per la prenotazione sarà disponibile sul sito www.artistiassociatigorizia.it alla sezione Teatro Giovani.