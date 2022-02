International Lessons for Young Musicians al Conservatorio Tartini

Da domani, martedì primo marzo, e fino a sabato prossimo, la Sala Tartini dell'omonimo Conservatorio di Trieste si trasformerà in un centro di produzione televisiva. Un evento di portata storica: per la prima volta, infatti, un Conservatorio – quindi un’Istituzione di Alta Formazione Artistica - si cimenta nella produzione di un format televisivo di carattere didattico. Si intitola ILYM - International Lessons for Young Musicians il progetto che il Conservatorio Tartini, in coproduzione con la sede RAI Friuli Venezia Giulia e la sua struttura di programmazione, si appresta a realizzare, un format strutturato in sei lezioni, nato per idea di Marco Maria Tosolini, da anni docente di Storia della Musica e discipline affini, ma anche critico, compositore, pluristrumentista, regista e componente del CdA del Conservatorio Tartini e della ex-Discoteca di Stato (ICBSA del MIBACT). ILYM esordirà nell’autunno 2022 sulle frequenze TV del palinsesto della programmazione RAI Friuli Venezia Giulia e sarà poi destinato a palinsesti nazionali e a reti web internazionali. A rilanciare il format saranno anche i canali web di una delle più prestigiose istituzioni musicali internazionali, la rete GMEL - Global Music Education League, sodalizio mondiale di eccellenze accademiche alla quale per l’Italia hanno aderito solo il Conservatorio Tartini e il Conservatorio Rossini di Pesaro.



Le sei lezioni in fase di produzione nell’ambito di ILYM si preannunciano imperdibili, perché "visitate" da protagonisti di eccezionale profilo: fra i tanti il flautista Roberto Fabbriciani, i pianisti Maurizio Baglini, Benedetto Lupo e Alessandro Taverna, i compositori Fabio Nieder e Salvatore Sciarrino. E ad aprire ogni puntata sarà una sigla speciale, che avrà il volto e la voce dell'attore Alessio Boni. Accanto ai “Maestri” il pubblico troverà 27 studenti del Conservatorio Tartini, impegnati in un corso assai speciale: di volta in volta, invitati dai docenti, molti di loro si esibiranno in brani collegati ai temi delle lezioni. La produzione sarà firmata dal regista Mario Mirasola, autore e conduttore della sede RAI FVG. Sound e light design, fotografia, riprese e montaggio saranno affidati rispettivamente a Greatballsmusic ed Entract, mentre un team di cinque studenti del Tartini sarà impegnato negli step organizzativi. Ciascuna puntata potrà contare sulla traduzione in lingua inglese attraverso la lettura di video abstract riassuntivi.Il Conservatorio Tartini già da cinque anni collabora con la sede RAI del Friuli Venezia Giulia e la struttura di programmazione in lingua italiana, insieme alla quale ha curato quattro edizioni del programma radiofonico "Il concerto che vorrei", dove studenti co-conduttori scelgono frammenti di registrazioni storiche del ricco archivio di uno dei principali centri di produzione quale RAI FVG e dialogano con il musicologo Marco Maria Tosolini, intervistando ospiti illustri. La quarta edizione (2020) è stata realizzata integralmente nella sede del Conservatorio utilizzando le tecnologie messe a disposizione dal Dipartimento Nuovi Linguaggi.