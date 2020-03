#iorestoacasa con Marta Cuscunà, appuntamento martedì 17 marzo, alle 21, in diretta dalla pagina Facebook del CSS. Restiamo a casa, ma con gli artisti. E diventiamo tutti mecenati culturali per sostenerli.

Hanno già aderito all’iniziativa Teatro Incerto / Claudio Moretti, Fabiano Fantini, Elvio Scruzzi (21 marzo), Ksenija Martinovic (24 marzo), Roberto Anglisani (26 marzo), Fabrizio Arcuri (28 marzo), Claudio Moretti (31 marzo), Teatrino del Rifo / Manuel Buttus e Roberta Colacino (2 aprile), Nicoletta Tari con Filippo Ieraci (4 aprile), Paolo Fagiolo con Alan Malusà Magno e Federico Petrei (9 aprile), Matteo Bevilacqua (11 aprile), Francesco Collavino, Giuliano Scarpinato, Gabriele Benedetti, Rita Maffei, Fabrizio Pallara, Massimo Somaglino e molti altri se ne aggiungeranno nelle prossime ore.



I teatri sono chiusi, ma il contributo dell’Arte in tutte le sue forme deve continuare a es