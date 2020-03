#iorestoacasa con Teho Teardo, giovedì 19 marzo, grazi all'iniziativa del Css e la voce di Elio Germano e Daniele Della Vedova.



Rispettando il decreto #iorestoacasa, Elio Germano e Daniele Della Vedova dimostrano la loro vicinanza a Teho Teardo, inviandogli la registrazione della poesia di Pier Paolo Pasolini Cjant da li Campanis, rispettivamente in italiano e in friulano.

Sentiremo le loro voci leggere la poesia di Pasolini durante la diretta.



Teho Teardo devolve il suo compenso ed eventuali altre donazioni Art bonus a Linea d’Ombra, l'associazione che si occupa di aiutare i profughi che dalla linea balcanica arrivano in Italia.



Restiamo a casa, ma con gli artisti, questo il motto. E diventiamo tutti mecenati culturali per sostenerli.