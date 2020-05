iorestoinSALA, doppia proiezione all'Ariston

La programmazione del cinema Ariston prosegue nella sala virtuale, nell’ambito del progetto #iorestoinSALA - il nuovo circuito nazionale di sale di qualità del web, cui aderiscono in regione Cinemazero di Pordenone, il Visionario e il Cinema Centrale di Udine, l’Ariston di Trieste, il Sociale di Gemona, il Cinecity di Lignano – con due film in prima visione: “Georgetown” (USA, 2019, 99’) diretto e interpretato da Christoph Waltz al suo esordio alla regia, con Annette Bening e Vanessa Redgrave, disponibile on demand dal 30 maggio; e In viaggio verso un sogno (The Peanut Butter Falcon, USA, 2019, 97’) di Tyler Nilson e Michael Schwartz, con protagonisti con Shia LaBeouf, Dakota Johnson e Zack Gottsagen, disponibile on demand dal 1° giugno.



“Georgetown” (USA, 2019, 99’) diretto e interpretato da Christoph Waltz al suo esordio alla regia, con Annette Bening e Vanessa Redgrave, è ispirato a una storia vera ed è stato presentato in anteprima al Tribeca Film festival. Ulrich Mott è un tedesco che ha fatto fortuna negli Stati Uniti, prima sposando Elsa Brecht, celebre giornalista sua connazionale (che ha l’età per essere sua madre), poi facendosi un nome all’interno della comunità diplomatica di Washington D.C. Ulrich e Elsa abitano in una bella brownstone nel cuore del quartiere chic Georgetown, con grande disappunto della figlia della donna, Amanda, docente di Diritto costituzionale all’Università di Harvard in rotta con il “patrigno” suo coetaneo. Ma al ritorno da una passeggiata notturna, dopo una cena di quelle che hanno fatto di Ulrich il re dei salotti della capitale americana, Elsa viene trovata morta nella villetta coniugale. E Ulrich è il primo sospettato di omicidio.



In viaggio verso un sogno (The Peanut Butter Falcon, USA, 2019, 97’) di Tyler Nilson e Michael Schwartz, con protagonisti con Shia LaBeouf, Dakota Johnson e Zack Gottsagen, è un film indipendente americano presentato in anteprima al Sundance Film festival. Zak ha solo 22 anni ma vive in una casa di cura per anziani in North Carolina, a cui è stato assegnato dallo stato perché senza famiglia e affetto dalla sindrome di Down. Zak però non ci sta, ed è determinato a scappare dalle cure di Eleanor, responsabile dell’istituto, con l’aiuto dell’amico Carl. Quando finalmente il ragazzo riesce a darsi alla fuga, il destino lo mette sul cammino di Tyler, pescatore di granchi inseguito da un compratore a cui deve dei soldi. Brusco e tormentato, Tyler si prende però cura di Zak e decide di portarlo con sé nel suo viaggio verso la Florida, facendo tappa alla scuola di wrestling dove Zak spera di incontrare il suo idolo Salt Water Redneck.La prevendita è attiva sul sito web dell’Ariston:Una volta acquistato il biglietto, lo spettatore riceverà un codice e un link per accedere alla sala virtuale, grazie a un particolare accordo con MyMovies.Continuano inoltre, fino al 2 giugno, le repliche dei film “FAVOLACCE” dei Fratelli D’Innocenzo (Orso d’Argento alla Berlinale), lo struggente e nostalgico “TORNARE” di Cristina Comencini, e l’animazione d’autore firmata Lorenzo Mattotti “LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA”.Informazioni sul sito www.aristoncinematrieste.it e sulla pagina facebook cinema.ariston.trieste