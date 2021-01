iorestoinsala presenta 'Almost Nothing. Cern: la scoperta del futuro!'

Continuano nel nuovo anno gli eventi speciali firmati #iorestoinSALA! Si comincia venerdì 8 gennaio con la proiezione streaming - in collaborazione con la I Wonder Pictures - di Almost Nothing. Cern: la scoperta del futuro, straordinario documentario diretto da Anna De Manincor e il collettivo artistico Zimmerfrei che ci porta a conoscere l’istituto di ricerca diretto dall'italiana Fabiola Gianotti: cioè l’Organizzazione europea per la ricerca nucleare di Ginevra (Cern). A presentare il film, venerdì 8 alle 20.30, in diretta live i registi e gli scienziati Andrea Latina, fisico sperimentale e uno dei responsabili del Cineclub del Cern, e Daniel Figueroa, fisico teorico, collaboratore del Cern e ora all'Ific (Institut de Fisìca Corpuscular) di Valencia, Spagna.



Almost Nothing. Cern: la scoperta del futuro è un’opera ipnotica e ironica, un’immersione in un luogo fuori dallo spazio e dal tempo dove si va alla costante ricerca di entrambi, parlandone di fronte a un caffè. Se vi siete mai chiesti dove siano state concepite alcune fra le innovazioni tecnologiche più importanti per l’uomo, la risposta è infatti “in una caffetteria”. In particolare, nella caffetteria del Cern, l’Organizzazione europea per la ricerca nucleare. Sul confine tra la Francia e la Svizzera, il Cern non è solo il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle, ma una vera e propria cittadella, dove menti brillanti da tutto il mondo si confrontano ogni giorno per cambiare, letteralmente, le sorti dell’umanità.



Dagli aneddoti sulle scoperte più audaci – come una cosetta che si chiama World Wide Web – alla prima fotografia non scientifica apparsa in rete, un ritratto della girl band ufficiale del Cern (Les Horribles Cernettes, ça va sans dire) che senza volerlo aprì la strada a tutti i social network, Almost Nothing. Cern: la scoperta del futuro! osserva con passione e ironia una comunità scientifica al lavoro.Fabiola Gianotti (Roma, 29 ottobre 1960) è una fisica italiana, dal gennaio 2016 direttrice generale del Cern di Ginevra. Tra i vari riconoscimenti a lei assegnati ricordiamo, nel 2013, il Premio Nonino con la seguente motivazione: «Il premio Nonino premia in lei l'eccellenza di una ricerca che ha un potenziale immenso, ma purtroppo è spesso umiliata nel nostro paese», e il Premio Enrico Fermi dalla Società italiana di fisica.