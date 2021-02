iorestoinSALA presenta 'Collective'

Vincitore dello European Film Award 2020, candidato agli Independent Spirit Award, in corsa per la cinquina degli Academy Award 2021 sia come miglior documentario che come miglior film straniero, Collective di Alexander Nanau arriva in anteprima assoluta su Iwonderfull e #IorestoinSALA. Il film sarà disponibile in streaming da giovedì 18 febbraio. Venerdì 19 febbraio alle ore 20.30 il regista romeno Alexander Nanau sarà in diretta sui canali social di Iwonderfull e #IoRestoinSala per presentare il film al pubblico. Un documentario imperdibile, considerato dal prestigioso quotidiano britannico The Times il miglior film sul giornalismo dai tempi di Tutti gli uomini del Presidente.



Il 30 ottobre del 2015, durante un concerto, l’esplosione di alcuni fuochi d’artificio trasformò la discoteca Colectiv di Bucarest in un inferno di fuoco. 64 persone persero la vita, 27 la sera stessa, gli altri nei quattro mesi successivi. Morti queste che insospettirono il giornalista Catalin Tolontan, in quanto la maggior parte avevano riportato ferite assolutamente curabili. Da qui nasce una delle inchieste di giornalismo investigativo più accurate e anche più agghiaccianti degli ultimi anni, una serie di articoli che fece crollare un governo.



Collective è un’opera cinematograficamente potentissima, indispensabile in un momento in cui le vite di tutti sono nelle mani di governi e grandi industrie. Catalin Tolontan e il suo team di giornalisti sono la dimostrazione e la conferma che la libertà d’inchiesta è un valore inestimabile per ogni stato che voglia definirsi democratico.