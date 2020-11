iorestoinSALA presenta 'I Am Greta'

Ancora eventi speciali firmati iorestoinSALA, il circuito digitale cui aderiscono più di 50 cinema italiani! Presentato con grande successo alla 77a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e al Toronto International Film Festival, arriva finalmente sugli schermi virtuali I AM GRETA – UNA FORZA DELLA NATURA.



A presentare il documentario sulla giovane attivista svedese sabato 14 novembre alle ore 20.30 in diretta streaming Mario Tozzi (geologo e ricercatore CNR), Tommaso Perrone (giornalista, direttore Lifegate), Giovanni Mori (Fridays for Future) e Alessandro Giacobbe (Circuito Cinema Genova/#iorestoinSALA).



Diretto da Nathan Grossman, I AM GRETA offre un ritratto intimo e personale e segue Greta nella sua ascesa alla ribalta, riprendendo gli incontri della ragazza con i leader dei governi, le sue celebri apparizioni pubbliche e le sue proteste globali. Ma descrive anche la sua vita al di fuori di quei momenti visibili sui telegiornali di tutto il mondo, la sua quotidianità a casa con la famiglia e lo stress causato dai frequenti viaggi. Il film culmina con l’arduo viaggio di due settimane intrapreso da Greta in barca a vela per raggiungere il Summit dell’ONU per il Clima, a New York City. Oggi, il suo movimento #FridaysForFuture ha organizzato scioperi per il clima in tutti i continenti tranne che in Antartide. Come ha detto Greta all’ONU, “Il mondo si sta svegliando e il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o no”.