iorestoinsala presenta 'Nico, 1988'

Christa Päffgen, in arte Nico, è stata una delle più importanti icone pop del secolo scorso. Musa di Warhol, cantante dei Velvet Underground e donna dalla bellezza leggendaria, Nico vive una seconda vita dopo la storia che tutti conoscono, quando inizia la sua rimarchevole carriera da solista. NICO, 1988 racconta gli ultimi tour di Nico e della band che l’accompagnava in giro per l’Europa negli anni ’80: anni in cui la “sacerdotessa delle tenebre”, così veniva chiamata, ritrova se stessa, liberandosi del peso della sua bellezza e ricostruendo un rapporto con il suo unico figlio dimenticato. È la storia di una rinascita, di un’artista, di una madre, di una donna oltre la sua icona. A dare il volto e la voce alla celebre cantautrice una magnetica Trine Dyrholm, attrice favorita di Susanne Bier e Thomas Vinterberg.



Vincitore del premio della sezione Orizzonti di Venezia 74, un road movie intimo che entra nelle crepe e nelle tensioni di una figura pubblica, nel rapporto con la propria immagine, con la memoria, con le etichette. Ma anche le più normali paure quotidiane: il tempo che scorre, il corpo, la bellezza. E la leggenda diventa quotidiano.



A presentare il film in diretta streaming nelle sale virtuali di #iorestoinSALA e IWONDERFULL.COM sarà proprio la regista Susanna Nicchiarelli, ospite live venerdì 29 gennaio alle ore 20.30. A dialogare con lei Ilaria Ravarino (Giornalista e critico cinematografico) e Andrea Romeo (Direttore editoriale I Wonder Pictures).