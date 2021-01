iorestoinsala presenta 'Rosa Pietra Stella'

Martedì 19 gennaio alle ore 20.30 arriva sugli schermi di #iorestoinsala Rosa PietraSA PIETRA STELLA, diretto da Marcello Sannino, regista napoletano all'esordio in un lungometraggio di finzione, ma con una lunga carriera di documentari premiati in Italia e all'estero. Protagonisti del film Ivana Lotito, lanciata dal ruolo di Azzurra in Gomorra - La serie, Ludovica Nasti, la piccola Lila de L'amica Geniale e Fabrizio Rongione, attore belga di origini italiane lanciato dai Dardenne nel film Palma d'oro Rosetta.



Saranno proprio loro, regista e attori, a presentare il film in diretta streaming, diretta che, come di consueto, sarà visibile anche sulle pagine Facebook di ognuno dei cinema aderenti a www.iorestoinsala.it.



Presentato in anteprima mondiale all’International Film Festival di Rotterdam e in anteprima nazionale al Giffoni Film Festival - Sezione Generator+18, ROSA PIETRA STELLA (titolo che omaggia un verso del celebre brano di Sergio Bruni Carmela) è la storia di una giovane donna, bella e indomita che tira avanti giorno per giorno con lavori precari e vane ambizioni, finché non le capita, per conto di un avvocato, di fare affari con gli immigrati clandestini che popolano i vicoli del centro antico di Napoli. È stata una madre poco presente di una bambina di undici anni, Maria, ma ora vuole rimediare, assumersi le proprie responsabilità e vivere la sua maternità. Conosce Tarek, un quarantenne algerino, e lo travolge nella sua lotta per trovare un equilibrio, una vita. Sullo sfondo una città-metafora della contemporaneità, multiculturale e polverosa, sensuale e squilibrata, con sporadici raggi di sole a coltivare le illusioni di ognuno. Un luogo in cui arrivare e mai più riuscire a ripartire.