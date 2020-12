iorestoinsala presenta 'The Specials'

Elio e Gianluca Nicoletti sono i protagonisti del nuovo evento speciale firmato #iorestoinSALA in programma mercoledì 2 dicembre alle ore 20.30. Entrambi genitori di figli affetti da autismo e da anni impegnati in prima linea nelle campagne di sensibilizzazione e nella diffusione di informazioni sulla neurodiversità, Elio e Gianluca Nicoletti introdurranno al pubblico in diretta streaming la commedia agrodolce The Specials - Fiori dal comune. Modera Michele Crocchiola per #iorestoinSALA.



A firmare The Specials - Fiori dal comune il duo composto da Olivier Nakache e Éric Toledano, già registi di Quasi Amici. Protagonisti Vincent Cassel e Reda Kateb nei panni di Bruno e Malik, amici e colleghi impegnati in organizzazioni non-profit differenti, responsabili dell'educazione di bambini e adolescenti affetti da autismo. La storia del film s’ispira a due persone reali, Stéphane Benhamou, fondatore di Le silence des justes, Daoud Tatou, direttore di Le relais IDF, associazioni specializzate nella cura dei giovani autistici, in particolare quelli provenienti da contesti svantaggiati.



"I nostri film raccontano sempre incontri inverosimili. - spiegano i registi - Questo ha una dimensione particolare: parla di come persone che comunicano poco, o affatto, e che sono considerate anormali, riescano comunque a far sì che delle persone considerate “normali”, che nella nostra società non comunicano più, possano comunicare. In queste associazioni si ritrova un’armonia e una miscela di culture, religioni, identità e passati atipici che dovrebbero essere d’ispirazione per molti...".



L’introduzione sarà come di consueto visibile anche sulle pagine Facebook di ognuna delle oltre 50 sale italiane che aderiscono al circuito www.iorestoinsala.it.