iosonoMecenate ospita i catalani Agrupación Señor Serrano

L’undicesima puntata di #iosonoMecenate ospita una formazione artistica internazionale ed entra in connessione con i catalani Agrupación Señor Serrano, uno dei nomi più interessanti ed esplosivi della scena teatrale contemporanea. Àlex Serrano e Pau Palacios, co-fondatori della Compagnia contraddistinta nel panorama internazionale per la sua attenzione agli aspetti discordanti della realtà e al suo originale microcosmo di azioni dal vivo, proiezioni video, modellini in scala e incursioni sonore, saranno in diretta sabato 4 aprile ore 21 dalla pagina Facebook del CSS. I fondi Art bonus raccolti per #iorestoacasa con Agrupación Señor Serrano verranno investiti per la realizzazione della loro nuova creazione La montagna.



'Qual è la differenza tra una narrativa fittizia e una narrativa fattuale? Perché sappiamo che una narrazione racconta 'fatti reali' e non inventati? Come è costruita 'la verità'? Esiste 'la verità'? Se non esiste, allora tutti i racconti sono semplici versioni della stessa menzogna?' Agrupación Señor Serrano#iorestoacasa con… è il format di speciali visioni 'a distanza' in diretta dalla pagina Facebook del CSS che permette agli spettatori di assistere gratuitamente ai video in streaming: gli interventi degli artisti resteranno sempre visibili su Facebook e saranno fruibili in differita dalle singole schede del sito CSS. Prima, durante e anche dopo le dirette, gli spettatori potranno diventare Mecenati grazie allo strumento dell’Art bonus predisposto dal MiBACT Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Quanto raccolto verrà destinato interamente dal CSS agli artisti stessi e corrisposto in giornate lavorative.: teatrino del Rifo/Manuel Buttus e Roberta Colacino (2 aprile), Fabrizio Pallara e le Fiabe della buonanotte con il sostegno di Teatro di Roma (3 aprile e poi ogni mercoledì, venerdì e domenica fino al 3 maggio), Agrupaciòn Señor Serrano/Pau Palacios e Alex Serrano (4 aprile), Matteo Bevilacqua (7 aprile), Paolo Fagiolo con Alan Malusà Magno e Federico Petrei (9 aprile), Francesco Collavino (14 aprile), Massimo Somaglino (16 aprile), Giuliano Scarpinato (18 aprile), Gabriele Benedetti (21 aprile), Rita Maffei (23 aprile), Fabrizio Arcuri, Nicoletta Oscuro e Matteo Sgobino, Marta Cuscunà, Teho Teardo, Teatro Incerto / Claudio Moretti, Fabiano Fantini, Elvio Scruzzi, Ksenija Martinovic, Roberto Anglisani, Nicoletta Tari con Filippo Ieraci, Claudio Moretti.