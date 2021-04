iosonoMecenate quarto al Concorso nazionale 'Progetto Art Bonus dell'Anno'

Sono stati proclamati dal Ministro alla Cultura Dario Franceschini i vincitori del concorso nazionale “Progetto Art Bonus dell’Anno”. #iosonoMecenate, lo speciale format online ideato dal CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia durante il lockdown della primavera 2020, si è aggiudicato il quarto posto, tra i 200 progetti in gara per il Concorso nazionale che premia le migliori proposte finanziate attraverso lo strumento Art Bonus predisposto dal Ministero della Cultura.



“Questo prestigioso premio – dichiara Alberto Bevilacqua, Presidente del CSS – è per noi un importante riconoscimento artistico e progettuale al nostro teatro che è riuscito, anche in questo drammatico momento storico, a tenere vivo il rapporto con gli artisti, le istituzioni pubbliche e private e la comunità di spettatori. L’iniziativa #iosonoMecenate - #iorestoacasacon è stata ideata con l’intento di far conoscere e incoraggiare il mecenatismo culturale sostenuto attraverso il concreto strumento governativo predisposto dal Ministero a supporto dell’arte".



"Vogliamo condividere questo importante riconoscimento con i 61 artisti che hanno vissuto insieme a noi le difficili serate di marzo e aprile 2020, e soprattutto coi magnifici 303 Mecenati che hanno acceso la speranza per un futuro migliore!".