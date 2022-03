Irama fa tappa a Villa Manin

Con un totale di 31 dischi di platino e 4 dischi d’oro e oltre 1 miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni, Irama si è da poco imposto al 72° Festival di Sanremo con “Ovunque Sarai” (classificatosi alla quarta posizione), il secondo brano italiano più ascoltato al mondo su Spotify e certificato disco di platino.

Irama, fra gli artisti italiani più amati e talentuosi degli ultimi anni, annuncia le date estive dell’atteso Tour 2022, compresa l’unica data in Fvg in programma martedì 12 luglio nel compendio monumentale di Villa Manin a Codroipo (Udine), organizzata da Fvg Music Live e VignaPR in collaborazione con Erpac e PromoTurismoFvg. Il concerto è inserito all’interno del programma di Villa Manin Estate 2022 che vede già annunciati gli appuntamenti con Blanco (sold out) e con Notre Dame de Paris in programma per tre serate dall’8 al 10 luglio (biglietti in vendita su Ticketone.it e nei punti vendita).

Villa Manin Estate si candida ad essere una delle più importanti rassegne culturali del triveneto, con una programmazione vasta e variegata che darà vita per tutto il periodo estivo ad uno dei luoghi architettonici più affascinanti della penisola italiana.

Irama ha esordito ufficialmente nel panorama discografico partecipando al 67º Festival di Sanremo nel 2016 con il singolo Cosa resterà nella categoria "Nuove Proposte", ma è salito alla ribalta nel 2018 in seguito alla vittoria della diciassettesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Successivamente, ha partecipato altre volte a Sanremo, nell'edizione del 2019, con la canzone “La ragazza con il cuore di latta”, a quella del 2021 con “La genesi del tuo colore” e a quella del 2022 con “Ovunque sarai”.

Il 25 febbraio è uscito il nuovo album “Il Giorno in Cui ho Smesso di Pensare”, progetto musicale maturo e vicino alle musicalità americane ed europee, concettualmente eclettico e liberatorio, che mixa la musica urban con quella tipicamente di matrice latin/pop. Da pochi giorni l’album è stato certificato disco d’oro e ora Irama è tornato in radio con “5 gocce”, il nuovo singolo feat. Rkomi. I due avevano già collaborato in “Luna Piena”, insieme a Shablo, che ha raggiunto la certificazione di 3 volte Platino.

I biglietti per la data a Villa Manin saranno disponibili da venerdì 1 aprile, alle 12 online su www.ticketone.it e da mercoledì 6 aprile alle 11 in tutti i punti vendita autorizzati. Prezzi dei biglietti:

Posto Unico 34 euro + diritto di prevendita.